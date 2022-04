C’est mieux que cela : la martingale est héréditaire.

Tandis qu’elle est uti­li­sée par tous les poli­ti­ciens inféo­dés au Système oli­gar­chique : Chirac après Mitterrand, puis Hollande et Macron, elle passe de père en fille puisque Marine a pris la place de Jean-Marie. Trop fort !

Il faut recon­naître que le jeu est sub­til. Ii faut abso­lu­ment savoir jouer sur les anta­go­nismes et bien les maî­tri­ser : amour – haine, accé­lé­ra­teur – frein, chaud – froid. Un mau­vais dosage et tout s’ef­fondre. À l’i­mage de notre aimant ci-des­sus : le petit cube est atti­ré vers le bas par la force de la gra­vi­té et en même temps, il est repous­sé par la force magné­tique. La per­sonne qui tient l’ai­mant peut pro­lon­ger cette lévi­ta­tion ad vitam si elle contrôle le réglage et joue du men­songe. Les élec­teurs du Front National, puis du Rassemblement National, sont à l’i­mage de ce cube, tout proches mais isolés.

Pendant les mois de cam­pagne les médias et les poli­ti­ciens nous ont pré­sen­té une Marine Le Pen modé­rée, répu­bli­caine, voire fré­quen­table car il fal­lait qu’elle fût pré­sente au deuxième tour pour faire fonc­tion­ner la mar­tin­gale. Éric Zemmour s’est effor­cé de cas­ser ce stra­ta­gème, mais il s’est plu­tôt cas­sé les reins. Marine Le Pen a énor­mé­ment tra­vaillé pour affron­ter Macron lors de son duel télé­vi­sé, car elle est consciente que sa pres­ta­tion de 2017 fut catas­tro­phique. De fait elle a bien réci­té ses chiffres cette année et a fait bonne figure. Mais ce n’est pas assez pour séduire les indécis.

Les médias se sont déchaî­nés dans l’entre-deux-tours : « l’ex­trême droite » est de retour ! Il faut faire bar­rage à « l’ex­trême droite » raciste, xéno­phobe et sou­te­nue par Poutine le néo-nazi. Du reste c’est une banque russe, donc sale, qui finance le mou­ve­ment de Marie Le Pen. Macron lui-même l’as­sène.

La puis­sance média­tique est telle que les Français y croient alors que :

• Marine Le Pen fait ses meilleurs scores dans les ter­ri­toires d’Outer-Mer, et

• c’est Macron, le va-t-en guerre, qui sou­tient finan­ciè­re­ment et mili­tai­re­ment le régime nazi de Kiev en dehors de toute démarche légale.

Certains jour­na­listes consi­dèrent même que Marine Le Pen est une débile men­tale à laquelle on ne peut pas confier le bou­ton nucléaire (lire « L’Obs » : plus bête, tu meurs ! du 16 avril 2022).

Mais ça passe, y compris chez les électeurs « in-soumis »

Ceux-ci entrent objec­ti­ve­ment, fac­tuel­le­ment, his­to­ri­que­ment dans cette mani­gance et la per­pé­tue. C’est bien que cela leur convient, d’au­tant que les pro­grammes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pré­sentent de nom­breux points com­muns. Un « pro­gramme com­mun » négo­cié eût été pos­sible. Mais non ! Les Insoumis font encore et encore « bar­rage à l’ex­trême droite ». Mais quelle « extrême droite » ? Ils doivent recon­naître leur rôle dans cette intrigue et assu­mer leurs res­pon­sa­bi­li­tés. Jean-Luc Mélenchon vise un autre des­tin : être le pre­mier ministre du Président Macron.

Le résul­tat est donc sans sur­prise. « C’est la hui­tième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen » se lamente Éric Zemmour qui n’a pas su — ou pas pu ? — bri­ser la mar­tin­gale, et n’a pas vou­lu ren­ver­ser la table.

Les Français qui refusent de voir mou­rir la France, doivent d’ur­gence s’or­ga­ni­ser pour évi­ter la neu­vième fois.

Georges Gourdin