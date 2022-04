Coup de théâtre, Place Nationale ce 24 avril 2022

Impossible de voir cette pièce sans y reconnaitre tous les personnages traits pour traits de cette grande farce républicaine que sont les élections en France aujourd’hui.

• Le doc­teur Tomas Stockmann, en lan­ceur d’a­lerte. Unité de lieu et d’ac­tion théâ­trale oblige, il sera tout à la fois un pro­fes­seur Raoult, une Marine Le Pen, un Mélenchon, un Zemmour. Face au Front pré­ten­du répu­bli­cain.

• Peter Stockmann : frère aîné du doc­teur, juge de pre­mière ins­tance, maître de police, pré­sident de la socié­té ther­male. Tous les pou­voirs concen­trés en un Macron auto­crate. Sans foi ni loi, cupide, mani­pu­la­teur et per­vers.

• Morten Kiil : tan­neur, le pol­lueur. Un fabri­cant d’éo­liennes ou de voi­tures élec­triques, un bobo éco­lo.

• Hovestadt : rédac­teur du « Messager du peuple ». BFMTV, TF1 et tous les médias asser­vis prêts à tous les men­songes pour rece­voir les finan­ce­ments publics.

• Billing : col­la­bo­ra­teur du « Messager du peuple ». Collabo, tout court ! comme peuvent l’être tous ces chro­ni­queurs sur les pla­teaux.

• Horster : capi­taine de vais­seau. Seul sou­tien libre et fidèle. Nice-Provence-Info, par exemple. 😉

• Bourgeois de toutes condi­tions venus à la réunion publique. La masse cri­tique, celle du peuple, celle de la dic­ta­ture de l’o­pi­nion publique mani­pu­lée et deve­nue aveugle.

Aujourd’hui, la masse popu­laire va-t-elle enfin­com­prendre qu’elle est mani­pu­lée ? 140 ans après, il serait temps. Le pla­fond de verre de ladite extrême droite, épou­van­tail à moi­neaux, n’est pas une chape de plomb, ressaisissez-vous !

Le tyran, ce n’est pas Macron, Attali ou le Pape. « Le tyran c’est vous », dixit Tomas Stockmann.

Michel Lebon

Pour ceux qui aime­raient voir cette pièce, il y aura encore quelques repré­sen­ta­tions. Pensez à réser­ver, la salle est petite.

