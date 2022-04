D’où vient la victoire de Macron ? En grande partie de Mélenchon !

On s’a­per­çoit en effet d’a­près le docu­ment ci-des­sus, que 42% des élec­teurs du tri­bun « insou­mis », c’est à dire envi­ron 3 240 000 voix se sont repor­tées sur le pré­sident sor­tant, soit plus de la moi­tié de ce qu’il a man­qué à Marine Le Pen (5 481 881). C’est éga­le­ment le cas pour les élec­teurs de Yannick Jadot, ou de Valérie Pécresse, mais leur score du pre­mier tour étant bien moindre, cela a moins d’im­por­tance. Le dépu­té de Marseille a donc lar­ge­ment contri­bué à la vic­toire d’Emmanuel Macron, alors qu’il avait pas­sé l’es­sen­tiel de sa cam­pagne à lui taper des­sus, à le dési­gner comme le cou­pable de tous les maux dont la France pou­vait bien souf­frir, et à pré­ve­nir les Français du sort qui leur était pro­mis si jamais, hor­res­co refe­rens(1), il venait à être réélu !

Mais la troi­sième place sur le podium du pre­mier tour (la plus mau­vaise), a stop­pé sa hargne qui s’est alors repor­tée sur celle qui a eu le culot de le pré­cé­der : Marine Le Pen. Dès ce moment, oublié Macron, son bilan, ses dan­gers, c’est sur la repré­sen­tante du Rassemblement National qu’il fal­lait frap­per, à bras raccourcis !

Son dis­cours du 10 avril, très bon par ailleurs, insis­tait sur cette consigne répé­tée trois fois : « Pas une voix pour Madame Le Pen ». Il orga­ni­sa même un son­dage pour savoir com­ment se répar­tis­saient les voix qu’il croyait siennes : abs­ten­tion, vote blanc, ou vote Macron (le vote MLP n’é­tait pas dis­po­nible…). Les mili­tants choi­sirent à 37,65% le vote blanc, à 33,40% le vote Macron et 28,96% déci­daient de s’abs­te­nir. Score pour le pré­sident, infé­rieur à ce qu’il fût réel­le­ment, il faut dire qu’é­lec­teurs et mili­tants, ce n’est pas tout à fait la même chose !

Ce qui est éga­le­ment remar­quable, c’est le nombre de voix « insou­mises » du pre­mier tour, qui se sont, mal­gré les injonc­tions du « chef », por­tées sur Marine Le Pen : 1 311 000. C’est un bon pré­sage : il reste encore quelques insou­mis chez les Insoumis…

Patrice LEMAÎTRE

(1) [NDLR] Horresco refe­rens : Je fris­sonne en le disant