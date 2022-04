Voici comment vous êtes manipulés

Le 23 avril, la veille du vote fran­çais pour l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, Reuters annonce : L’UE dit payer le gaz russe en euros pour évi­ter de vio­ler les sanc­tions [source].

Vous lisez bien : L’UE dit payer le gaz russe en euros.

Il faut com­prendre : Vive l’Europe de Bruxelles qui ne flé­chit pas devant les ukases scé­lé­rates du tyran san­gui­naire de Moscou ! Il faut voter Macron qui œuvre pour cette Europe de la Paix, et non pas pour Marine Le Pen qui veut une autre Europe, une Europe des Nations qui entend renouer le dia­logue avec Moscou.

Mais lisons le texte de la dépêche de Reuters :