L’abstentionniste est un voyeur indiscret

L’abstentionniste est un voyeur indis­cret qui, caché der­rière ses propres bar­rières men­tales, est obli­gé de res­ter loin de tous débats.

13 656 109 de ces « Pousse-toi que j’regarde », se sont posé le nez sur des inter­stices savam­ment incrus­tés entre les camps des can­di­dats.

Nous étions 48 752 500 des ins­crits.

→ Micron ras­semble sous sa ban­nière de roi les 18 779 641 des ins­crits de ce total.

→ Marine Le Pen, quant à elle, c’est 13 297 760 des ins­crits qui lui tombent dans l’escarcelle.

Par contre jouons un jeu de chaises musi­cales et addi­tion­nons les blancs (pas raciste-moi), puis les nuls (y’en a plein), donc :

2 228 044 + 790 946, ce qui nous ferait un déli­cat chiffre qui, tou­jours d’après le minis­tère du dedans (Intérieur), serait de 3 018 990 des ins­crits. Ce qui, rame­né en pour­cen­tage addi­tion­nel, nous ferait un chiffre de 65,80 % soit le chiffre de 32 077 401 des votants qui se sont expri­més libres de toutes pres­sions ;-), ce chiffre ne comp­ta­bi­li­sant pas les blancs et les nuls, je répète.

Donc disais-je, si je ne m’abuse, Micron n’atteint qu’un faible pour­cen­tage d’électeurs votants pour tenir les clés de son royaume. Alors, pour ma part et celles de mes amis mili­tants d’une écri­ture libre de toutes pres­sions qu’est « La Libre Pensée », je n’ai aucune inten­tion de recon­naitre ce char­lot élu par faute de com­bat­tants. Car mes amis, si vous rame­nez ce pour­cen­tage de 58,54 % de votants à l’échelle des ins­crits, il se retrouve en deçà du quo­rum néces­saire pour légi­ti­mer son man­dat. Certains diront et défen­dront l’idée de pré­tendre que tout ceci, c’est la démocratie !

Pour ce qui est de notre ave­nir, il est dans les autres élec­tions à venir et d’a­bord dans les urnes des futures légis­la­tives. Nous pas­sons notre temps et notre fric à accu­mu­ler des élec­tions pour connaitre qui de qui, est devant, ou l’inverse !

Le jour où l’Abstention se fera peau de cha­grin et où les bonnes volon­tés, toutes confon­dues poli­ti­que­ment par­lant, ose­ront se remettre devant une tri­bune sacrée pour des paroles saines et construc­tives, alors oui, je dirais que mon pays est rede­ve­nu, démo­cra­tique. Pour l’heure il n’est que l’ombre de lui-même. Les jeunes désa­bu­sés ne se com­plaisent que devant les écrans de leur smart­phones et, dans un quo­ti­dien guère plus éle­vé que leurs quo­tients intellectuels.

Heureusement que les anciens avaient le sens de l’honneur et du pays, car en plus d’avoir échap­pé à la sau­cisse comme plat natio­nal, nous n’aurions jamais connu les congés payés et les mul­tiples avan­cées qui ont bâti notre nation.

Chacun ira de son laïus pour redé­fi­nir les res­pon­sa­bi­li­tés d’un tel et d’un tel, et palabre dans d’in­fi­nis débats, puis sous des pré­textes ver­tueux, se cache telle l’autruche dans le sable mou­vant de l’indignation. Ces mêmes demain, s’é­tran­gle­ront sur un 49.3 ou la retraite à 62 ans et demi.

Merci à tous ceux-là, votre dédain du droit acquis est le reflet de votre impéritie.

Phylippe Marécaux