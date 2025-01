Nous vivons en direct un basculement historique

nous éprou­vons de prime abord de la sym­pa­thie pour ce nou­veau président.

Ce matin encore, le jour même la prise de fonc­tion du nou­veau pré­sident, les médias sub­ven­tion­nés conti­nuaient leur pro­pa­gande anti-trump. La Police de la Pensée a trou­vé un nou­vel angle d’at­taque en repre­nant la mani­pu­la­tion gros­sière du pré­sident sor­tant, Joe Biden, qui déplo­rait que son pays soit doré­na­vant entre les mains des… mil­liar­daires (Trump(1), Musk, Zuckerberg, Bezos). La bonne blague !La véri­té, c’est que Joe Biden, mil­liar­daire lui-même, s’est consi­dé­ra­ble­ment enri­chi grâce à ses man­dats poli­tiques et à la cor­rup­tion. Toujours l’inver­sion accu­sa­toire(2) !

On a com­pris : la Police de la Pensée, contrai­re­ment à Facebook qui a retour­né sa veste, per­siste à consi­dé­rer Donald Trump comme un gêneur, un obs­tacle. Cette pos­ture était omni­pré­sente sur les chaînes de télé­vi­sion qui trans­met­taient aujourd’­hui la céré­mo­nie d’in­ves­ti­ture du pré­sident nou­vel­le­ment élu. Les com­men­taires res­tent dans la cri­tique. C’est nor­mal : Donald Trump per­siste et signe dans tout le contraire du Politiquement Correct :

• Fermeture des fron­tières, ren­voi immé­diat des étran­gers délin­quents (notam­ment ceux liés au tra­fic de drogues), recon­duc­tion de tous les immi­grés illé­gaux : l’Europe prône tout le contraire !

• Fin de la théo­rie du genre. Donald Trump déclame : « Il n’y a que deux genres : mas­cu­lin et fémi­nin ». Dans le même temps en France, la doc­trine trans­genre s’in­cruste dans les écoles et les entre­prises publiques et pri­vées. Ce phan­tasme des­truc­teur est reje­té en Russie, en Chine et main­te­nant aux États-Unis. Partout dans le monde, sauf chez nous !

• Réintégration des mili­taires amé­ri­cains licen­ciés car ils ne vou­laient pas se faire injec­ter la potion expér­men­tale Covid. Nous pou­vons attendre long­temps avant que les infir­mières licen­ciées en France pour les mêmes rai­sons, soient aus­si réintégrées.

• Climat, avor­te­ment, liber­té d’ex­pres­sion, libre échange, le désac­cord est com­plet entre les États-Unis et l’Europe de Bruxelles.

• Dieu était omni­pré­sent lors de cette céré­mo­nie, avec des inter­ven­tions d’un pas­teur, d’un rab­bin et d’un prêtre, tan­dis que nous brû­lons nos églises.

Or cette pen­sée déca­dente, auto­pro­cla­mée « pro­gres­siste », nous vient des États-Unis. Cette doc­trine est à pré­sent très affai­blie par la perte de sa base nord-amé­ri­caine. Que va faire l’Europe à pré­sent ? Deviendra-t-elle le nou­veau bas­tion — iso­lé — du wokisme en reflux ?

Les mêmes poli­ti­ciens qui sont allés cher­cher leur pro­gramme aux États-Unis(3), retour­ne­ront habi­le­ment leur veste, à l’i­mage du patron de Facebook. Encore quelques semaines et ces poli­ti­ciens de car­rière sur­fe­ront sur la « nou­velle vague » nord-américaine.

Publié en Allemagne en 1933, l’essai d’Oswald Spengler connut un reten­tis­se­ment considérable.

Aujourd’hui assu­ré­ment, nous entrons, non seule­ment dans des « années déci­sives », mais dans des « semaines déci­sives », voire des « jour­nées déci­sives ».