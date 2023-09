La gouvernance par l’inversion accusatoire

Nous avons évo­qué l’inver­sion accu­sa­toire dans notre article du 3 novembre 2022. Tous les jours nous en avons des exemples démon­trant par là que c’est deve­nu un mode de gou­ver­nance. La nov­langue annon­cée par George Orwell dans son roman fic­tion 1984, est doré­na­vant la langue « officielle » :

Ce qui vient de se pas­ser au Canada est un cas d’é­cole que les étu­diants en Sciences Politiques étu­die­ront bientôt.

Les faits : le par­le­ment cana­dien accueille le pré­sident put­schiste Volodymyr Zelensky. C’est deve­nu non-évé­ne­ment puisque le per­son­nage est accueilli en héros par toutes les ins­ti­tu­tions occidentales.

Pour com­plaire à son invi­té de marque, le par­le­ment cana­dien invite un vété­ran de la deuxième guerre mon­diale qui a com­bat­tu la Russie : Jaroslav Hunka, 95 ans, ancien SS ukrai­nien sur­vi­vant de la Division Galicie, char­gée des mas­sacres de juifs et de Polonais en Ukraine. Or le par­le­ment au lieu de se faire dis­cret sur cette opé­ra­tion pour le moins mal­ve­nue, a réser­vé au cri­mi­nel de guerre non repen­ti, une ova­tion triom­phale et una­nime. Pas un seul élu du Peuple de s’en offusquer :

Les réac­tions : la Pologne et Israël, alliés du régime de Kiev, condamnent cette com­plai­sance osten­sible à l’é­gard du bour­reau des Polonais et des juifs. Trop, c’est trop. Fort oppor­tu­né­ment la Russie demande son extra­di­tion afin de le juger pour crime de guerre.

De nom­breux par­le­men­taires cana­diens s’ex­cusent en expli­quant « qu”« ils ne savaient pas ». C’est recon­naître que ce sont des imbé­ciles (plus de détails ici).

Le Premier ministre cana­dien, Justin Trudeau, ins­ti­ga­teur de cet évé­ne­ment dont il n’a­vait pas éva­lué le retour de bâton, déclare alors :