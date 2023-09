DES SPONSORS QUI FONT PARTIE DES PLUS GROS POLLUEURS DU TERRITOIRE ET DE LA PLANÈTE

En réa­li­té, le Nice Climate Summit est :

• coor­ga­ni­sé par La Tribune, dont l’actionnaire est le 3e arma­teur mon­dial de porte-conte­neurs CMA CGM, à tra­vers sa filiale CMA CGM Médias(2),

• spon­so­ri­sé par TotalEnergies (90% d’in­ves­tis­se­ments dans les éner­gies fos­siles) et le Crédit Agricole (1er finan­ceur euro­péen des éner­gies fos­siles en 2023),

• en par­te­na­riat avec la Société des Aéroports de la Côte d’Azur dont les émis­sions pol­luantes et CO 2 aug­mentent chaque année.

Des acteurs éco­no­miques en grande par­tie res­pon­sables de la catas­trophe cli­ma­tique du fait de leurs émis­sions de CO 2 et de leurs inves­tis­se­ments dans les éner­gies fossiles.

NICE ET PACA ORGANISATRICES, AU BILAN ENVIRONNEMENTAL POURTANT CATASTROPHIQUE !

Ce som­met est éga­le­ment orga­ni­sé par la Ville-Métropole de Nice qui est com­plè­te­ment hors-tra­jec­toire de ses enga­ge­ments Plans Climat 2012–2018 et 2019–2025, que ce soit en émis­sions de CO 2 , de pol­luants atmo­sphé­riques, de consom­ma­tion éner­gé­tique, de réno­va­tion éner­gé­tique des bâti­ments, de pré­ser­va­tion des terres agri­coles, et qui pro­meut et sou­tient des pro­jets qui aggravent le réchauf­fe­ment cli­ma­tique, la des­truc­tion de la bio­di­ver­si­té et l’épuisement des res­sources (exten­sion de l’aéroport, béto­ni­sa­tion, arti­fi­cia­li­sa­tion de la plaine du Var, orga­ni­sa­tion du sur­tou­risme, du grand prix de F1, etc.).

La Région PACA quant à elle, a « une COP de retard » et non « une COP d’avance » comme elle l’affirme !

Il s’agit donc bien là d’un évé­ne­ment de pro­mo­tion de la pour­suite d’une éco­no­mie fon­dée sur la crois­sance qui ne remet aucu­ne­ment en cause ce modèle des­truc­teur pour nos socié­tés et le vivant dans son ensemble.

DES SCIENTIFIQUES ET DES CITOYEN.NES SE RASSEMBLENT POUR DÉNONCER CETTE OPÉRATION DE “GREENWASHING”

Nous appe­lons à un chan­ge­ment de para­digme (sobrié­té, décrois­sance des acti­vi­tés les plus pol­luantes et émet­trices de CO 2 )

D’ores et déjà, certain.es scien­ti­fiques ont annon­cé qu’ils et elles boy­cot­taient cette opé­ra­tion de pure com­mu­ni­ca­tion, sou­te­nant ain­si Jean Jouzel, cli­ma­to­logue, ancien copré­sident du GIEC, contre TotalEnergies !