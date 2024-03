« Contrairement à la Russie, la France est un pays de Liberté »

L’élection récente en Russie fut l’oc­ca­sion d’un déluge de pro­pa­gande anti-Poutine. L’Occident s’ac­croche au concept de Guerre Froide et désigne son enne­mi de tou­jours : la Russie à défaut d’URSS.

L’idéologie occi­den­tale nous enseigne que Poutine est le pro­lon­ge­ment de Staline, à défaut d’Hitler. Les médias sub­ven­tion­nés prennent le relais et nous abreuvent de Démocratie et de Liberté dont nous béné­fi­cions chez nous, par bon­heur. En Occident la presse est libre tan­dis qu’elle est rigou­reu­se­ment contrô­lée en Russie (com­pre­nez ex-URSS). Quelle chance nous avons ! Ce qui auto­rise nos diri­geants à don­ner des leçons de Démocratie et de Liberté à la pla­nète entière.

Mais où le rédacteur en chef d’un journal est-il mis à pied pour un titre jugé tendancieux ?

En Russie ? Bien sûr, croyez vous. Et bien non, cela se passe en France ! À Marseille.

Aurélien Viers, direc­teur des rédac­tions de La Provence depuis moins d’un an, est mis à pied par le pro­prié­taire du jour­nal, le mil­liar­daire fran­co-liba­nais Rodolphe Saadé(1) [source France3 Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 mars 2024].

Alors on se dit : pour qu’un rédac­teur en chef d’un organe de presse se fasse mettre à pied dans notre pays de Liberté, il faut qu’il ait pous­sé le bou­chon un peu loin.

Qu’a t‑il écrit d’a­bo­mi­nable pour subir une telle sanc­tion « à la russe » ? A t‑il repris à son compte les infor­ma­tions qui cir­culent aux États-Unis selon les­quelles Brigitte Macron est trans­genre, et qui a été vue plus d’un mil­lion de fois ? Toujours pas. Il a été viré car il a publié ceci :