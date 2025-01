Planète LGBT

Le nou­veau pré­sident des États-Unis n’a pas atten­du long­temps pour mettre en appli­ca­tion ses pro­messes élec­to­rales, il faut bien le lui recon­naître, nous qui n’y sommes pas habi­tués. « Je signe­rai des décrets pour mettre fin aux muti­la­tions sexuelles des enfants, exclure les trans­genres de l’armée et les exclure des écoles pri­maires, des col­lèges et des lycées », avait-il annoncé.

Lors de son dis­cours d’in­ves­ti­ture, Donald Trump a clai­re­ment affir­mé : « Nous for­ge­rons une socié­té sans dis­tinc­tion de cou­leur et fon­dée sur le mérite. Nous met­trons fin aux poli­tiques visant à inté­grer la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique ou pri­vée. À par­tir d’au­jourd’­hui, la poli­tique du gou­ver­ne­ment des États-Unis sera de recon­naître uni­que­ment deux gendres, mas­cu­lin et fémi­nin. »

Sitôt dit, sitôt fait.

• Les États-Unis ne délivrent désor­mais plus de pas­se­ports avec le genre « X » pour les per­sonnes non binaires.

• Les mili­taires trans­genres sont renvoyé(e)s de l’ar­mée américaine.

La presse Bien Pensante n’y a pas cru. Puis devant les faits elle pilonne le pré­sident amé­ri­cain de tous les qua­li­fi­ca­tifs habi­tuels : « mil­liar­daire »(1), « tyran », « dic­ta­teur », « extrême droite ». Le qua­li­fi­ca­tif « nazi » sera réser­vé à Elon Musk.

Le Canada voi­sin était une place forte de l’i­déo­lo­gie woke. Celle-ci s’ef­fondre avec le départ pré­ci­pi­té de son pro­mo­teur au Canada, Justin Trudeau. Son suc­ces­seur pro­bable, le chef du Parti conser­va­teur, Pierre Poilièvre, a décla­ré de son côté qu’il ne connaît que deux genres, le mas­cu­lin et le fémi­nin, et qu’il ne reve­nait pas au gou­ver­ne­ment cana­dien de légi­fé­rer les ques­tions rela­tives à l’i­den­ti­té sexuelle.

Toutes les grandes puis­sances mon­diales n’adhèrent pas à cette idéo­lo­gie inva­sive : Chine, Russie, Afrique, monde musul­man. L’Europe iso­lée fait doré­na­vant cavalier(ère) seul(e) sur ce programme.

Les cam­pagnes gou­ver­ne­men­tales, payées par les impôts du citoyen, à qui on ne demande pas son avis, prennent un sérieux coup de vieux(2) :

Assurément, la doctrine woke n’est plus tendance