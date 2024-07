Gabriel Attal, Premier ministre, Gérald Darmanin , ministre de l’Intérieur, se rendent — toutes affaires ces­santes — au quar­tier des Moulins à Nice sur les lieux de l’in­cen­die cri­mi­nel qui a coû­té la vie à 7 per­sonnes, dont trois enfants âgés de cinq, sept et dix ans, un ado­les­cent de 17 ans qui s’est défe­nes­tré.

Pour le pro­cu­reur de Nice, Damien Martinelli : « On part sur un incen­die cri­mi­nel ».

Le maire de Nice, Christian Estrosi, pré­cise : « Nous dis­po­sons d’i­mages démon­trant très clai­re­ment qu’il y a eu des gens cagou­lés qui, un peu avant 3h du matin, dis­per­saient de l’es­sence dans cette cage d’es­ca­lier, qui a pris feu et qui est remon­té vers cet appar­te­ment du sep­tième étage », tout en dénon­çant « la bar­ba­rie des cri­mi­nels », et en pré­ci­sant : « C’est une guerre que nous vivons ».

Philippe Vardon, conseiller muni­ci­pal et métro­po­li­tain de Nice, conseiller régio­nal, rap­pelle dans un com­mu­ni­qué qu’il a gran­di au quar­tier des Moulins et sou­haite que « les nar­co­tra­fi­quants qui pour­rissent la vie de ce quar­tier et tuent désor­mais des inno­cents doivent être éra­di­qués ».

Pour ne pas être en reste, Emmanuel Macron fait part de sa « vive émo­tion ».

Ils sont venus, ils sont tous là, elle va mourir la France…

C’est tou­jours la même ren­gaine, cent fois enten­due : plus jamais ça, vous allez voir ce que vous allez voir, etc.

Mais rien ne change, et c’est même de pire en pire.