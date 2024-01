Soutien total aux paysans !

Je suis né dans une ferme au cœur du Westhoek, au sein d’une longue lignée de boe­ren (pay­sans). Je me suis tou­jours défi­ni fiè­re­ment comme fils de pay­san. Non pas d’« agri­cul­teur » et encore moins d’ « exploi­tant agri­cole », mais de PAYSAN. Il ne fal­lait pas pro­non­cer impu­né­ment le mot de « bou­seux » en ma présence !

Je connais tous les tra­vaux d’une ferme tra­di­tion­nelle des années 1950 et 60. Pour les avoir réa­li­sés chaque fin de semaine et chaque jour de vacances sco­laires et uni­ver­si­taires. Y com­pris labou­rer avec un che­val ! Les seuls jours de congé de mes parents, c’était pour des mariages ou des enter­re­ments (les familles – par­fois très – nom­breuses étaient chose cou­rante en Flandre à l’époque). J’ai conser­vé un atta­che­ment char­nel, voire reli­gieux, à la terre et à la paysannerie.

Lors des vœux minis­té­riels, tel ministre a annon­cé que la prio­ri­té en 2024 serait l’Ukraine, tel autre l’Éducation Nationale, un troi­sième l’Hôpital, et j’en passe. Tout est « prio­ri­taire », c’est-à-dire que rien ne l’est. AUCUN n’a pro­non­cé le mot agri­cul­ture, alors que ce sec­teur éco­no­mique vital est en plein effon­dre­ment ! Des mil­liards ont été consa­crés pour les « poli­tiques de la ville »…avec les résul­tats que l’on connaît ! Des mil­liards pour l’Ukraine, alors qu’il s’agit d’une guerre per­due d’avance. Combien pour les « ter­ri­toires ruraux » comme disent les tech­no­crates pari­siens ? Macron s’en moque, sa prio­ri­té à lui, c’est l’Union Européenne, là où il espère se reca­ser en 2027.

Les pay­sans sont durs au mal. Ce ne sont pas des pleur­ni­chards. Quand ils n’en peuvent plus, ils se sui­cident (2 par jour) dans l’indifférence géné­rale. Les pay­sans sont les grands oubliés, parce que trop légi­ti­mistes. Et trop occu­pés à tra­vailler 70 heures par semaine. Avec à la clef de maigres reve­nus, infé­rieurs à ce que touchent les « deman­deurs d’asile ». Aujourd’hui la coupe est pleine !

Darmanin a annon­cé qu’il n’enverrait pas les CRS pour déga­ger l’autoroute blo­quée par les trac­teurs. La vraie rai­son est qu’« ils » ont peur ! Les pay­sans sont sou­te­nus par la popu­la­tion, et « ils » le savent ! Peu de gens sont cri­tiques envers les pay­sans, hor­mis les bobos de l’ « upper class » des métro­poles et les escro­lo­gistes aux mains blanches.

L’enjeu n’est pas seule­ment l’avenir du sec­teur agri­cole, mais il est aus­si civi­li­sa­tion­nel.

Alors sou­tien total à la révolte des der­niers pay­sans (ils ne sont plus que 487 000 en France) !

En revanche il convient de dénon­cer les véri­tables nui­sibles : les zéco­los (à ne pas confondre avec les vrais amou­reux et défen­seurs de la nature). C’est dans les métro­poles et à Paris que les zéco­los font leurs plus gros scores élec­to­raux. Alors qu’ils demeurent très mar­gi­naux dans les zones rurales.

Qui sont-ils ? Un ramas­sis d’androgynes à chi­gnon et aux mains blanches, d’étudiants en 12e année de socio­lo­gie, d’intermittents du spec­tacle, d’actrices ratées, de « cher­cheurs » au CNRS inca­pables de dis­tin­guer un navet d’une bet­te­rave, de jeunes dindes super diplô­mées dans des spé­cia­li­tés sans inté­rêt, d’antifas en peau de lapin, de militant.e.s LGBTculplus et autres trau­ma­ti­sés du slip, de para­sites « sau­veurs de la pla­nète » imbi­bés d’islamo-gauchisme et de wokisme, de jour­na­listes de gauche (pléo­nasme pour la plu­part). L’ennemi mor­tel de tous les peuples, c’est bien la bour­geoi­sie cos­mo­po­lite hors-sol des métro­poles et des centres urbains.

Jadis, les pay­sans, dont beau­coup sont chas­seurs, rem­pla­çaient les plombs de leurs car­touches par du gros sel pour éloi­gner les voleurs. C’était brû­lant, dis­sua­sif et non létal. Le gou­dron et les plumes, c’était ain­si au Far-West que l’on trai­tait les tri­cheurs, il paraît que c’était effi­cace, aussi.

Régis