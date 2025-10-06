La vue du monde très réaliste d’Olivier Frot

6 octobre 2025 | Aucun com­men­taire

Olivier Frot inter­vient régu­liè­re­ment dans nos colonnes (voir ci-des­sous [Articles du même auteur]). Nous appré­cions ses ana­lyses tou­jours très per­ti­nentes que lui apporte sa double expé­rience mili­taire(1) et juri­dique(2).

Olivier Frot nous auto­rise à relayer l’in­ter­view per­cu­tante qu’il a récem­ment don­née à Xavier Azalbert pour France-Soir(3).

Prenez le temps d’é­cou­ter jus­qu’au bout.

Olivier Frot est impla­cable, très réa­liste. Il n’hé­site pas à abor­der les sujets qui fâchent tout en appor­tant en per­ma­nence une belle hau­teur de vue et une pro­fonde huma­ni­té. Il ter­mine par ces mots d’un géné­ral, saint-cyrien aus­si et de 25 ans son aîné :

« L’enseignement poli­tique dont il faut se sou­ve­nir, est que le Pouvoir ne devrait pas men­tir, sur­tout à ses sol­dats. On ne joue pas avec l’Armée pour faire de la poli­tique. »

Oliver Frot

Officier saint-cyrien, le colo­nel Olivier Frot a ser­vi au sein des Forces spéciales.

Docteur en droit public, Olivier Frot a sou­te­nu en 2012 une thèse por­tant sur l’État réga­lien et l’ex­ter­na­li­sa­tion, en pre­nant l’exemple du sec­teur de la Défense.

Source : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/realisme-contre-storytelling-le-requisitoire-d-olivier-frot-saint-cyrien-et

