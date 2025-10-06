La vue du monde très réaliste d’Olivier Frot
Olivier Frot nous autorise à relayer l’interview percutante qu’il a récemment donnée à Xavier Azalbert pour France-Soir(3).
Prenez le temps d’écouter jusqu’au bout.
Olivier Frot est implacable, très réaliste. Il n’hésite pas à aborder les sujets qui fâchent tout en apportant en permanence une belle hauteur de vue et une profonde humanité. Il termine par ces mots d’un général, saint-cyrien aussi et de 25 ans son aîné :
« L’enseignement politique dont il faut se souvenir, est que le Pouvoir ne devrait pas mentir, surtout à ses soldats. On ne joue pas avec l’Armée pour faire de la politique. »
Officier saint-cyrien, le colonel Olivier Frot a servi au sein des Forces spéciales.
Docteur en droit public, Olivier Frot a soutenu en 2012 une thèse portant sur l’État régalien et l’externalisation, en prenant l’exemple du secteur de la Défense.
