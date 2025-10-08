Novlangue 1984 - War is peace

Parlez-vous la Novlangue ?

par | 8 octobre 2025 | 1 com­men­taire

Pas du tout ?

C’est parce-que vous ne vou­lez pas. Chaque jour les médias nous sub­mergent de com­mu­ni­qués en Novlangue. Écoutez France Info, lisez Libération ou Le Figaro, regar­dez BFMTV ! Avec un peu de dis­cer­ne­ment, vous ferez vite des progrès.

Un peu ?

C’est déjà mieux. Vous n’êtes pas dupe des pro­messes et des com­mu­ni­qués des diri­geants poli­tiques de tout bord. Vous vous dou­tez que les paroles sont décon­nec­tées des actes et qu’elles ne servent qu’à vous enfu­mer.

Enfumage

Très bien ?

Si tel est le cas, vous auriez pu faire une car­rière poli­tique, mais vous n’a­vez pas vou­lu le faire car vous êtes por­té par des valeurs supé­rieures et altruistes qui s’ins­crivent dans la durée. Alors vous dénon­cez ces abus en espé­rant que cela serve un jour, lorsque plus per­sonne ne sera dupe de ces tur­pi­tudes qui nous conduisent à la catastrophe.

Tous les jours, et plusieurs fois par jour, nous sommes abreuvés de Novlangue, jusqu’à la nausée

Un exemple, par­mi tant d’autres :

Nice-Matin - 7 octobre 2025 - Philippe Tabarot

Nice-Matin – 7 octobre 2025

Pour Philippe Tabarot, ministre des Transports, la sta­bi­li­té, c’est la sta­bi­li­té de son emploi. La France est dans une situa­tion poli­tique — mais pas que — cri­tique, sans majo­ri­té, sans gou­ver­ne­ment. Les déci­sions se prennent à coups de 49–3.

49-3

Cette situa­tion lui convient, comme elle convient à tous ces élus qui n’ont pour pro­jet que leur pré­bende qu’ils s’a­charnent à pro­té­ger. Ils craignent donc tous une dis­so­lu­tion qui bou­le­ver­se­rait les niches confor­tables dans les­quelles ils se com­plaisent bien. Rappelons nous qu’en jan­vier 2024, les dépu­tés déci­daient d’augmenter de 305 euros l’avance sur leurs frais de man­dat, « pour faire face à l’inflation » ! selon les propres termes du bureau de l’Assemblée natio­nale. Cette aug­men­ta­tion inique a été prise avec le sou­tien de qua­si­ment tous les groupes poli­tiques pré­sents au moment du vote, seule La France Insoumise s’est abstenue.

Un pré­sident sans légi­ti­mi­té qui pousse la France vers la guerre contre la Russie, une assem­blée natio­nale sans majo­ri­té qui vote les lois pré­sen­tées par l’exé­cu­tif, y com­pris la modi­fi­ca­tion de la Constitution, cela convient très bien à nos élus, quand bien même la France sombre dans le déses­poir, la vio­lence et la décadence.

Tout ce qui compte, c’est le fric(1).

Il faut savoir que Philippe Tabarot est le fils de son père, Robert Tabarot, sans en avoir l’envergure.
Né à Paris en 1928, Robert Tabarot s’ins­talle en Algérie où il devient com­mer­çant (il tenait un maga­sin de pièces déta­chées pour voi­tures à Oran). Passionné de boxe, il est cham­pion d’Afrique du Nord dans cette dis­ci­pline (sur­nom­mé « Le Rocher »). Membre fon­da­teur du Front Algérie Française, il rejoint l’OAS en 1961 et devient le bras droit du géné­ral Edmond Jouhaud. À Oran, il est char­gé du bureau des contacts poli­tiques et joue un rôle clé dans les actions clan­des­tines de l’OAS.

Père de trois enfants (Michèle, Roch et Philippe), Robert Tabarot trans­met à sa famille un fort atta­che­ment à la mémoire de l’Algérie fran­çaise. Il fonde des asso­cia­tions comme la pre­mière « mai­son des Pieds-Noirs » en France (à Mandelieu en 1976) pour sou­te­nir les rapa­triés et réha­bi­li­ter l’his­toire colo­niale. Michèle et Philippe Tabarot ont publi­que­ment expri­mé leur « fier­té » pour l’en­ga­ge­ment de leur père, et ont sou­vent expri­mé la nos­tal­gie de l’Algérie fran­çaise et une hos­ti­li­té à la « repen­tance » mémorielle.

Robert Tabarot

Mais Michèle et Philippe se sont bien accom­mo­dés des com­pro­mis­sions requises pour faire car­rière dans la politique.

Philippe Tabarot est pas­sé par tous les étages sous diverses éti­quettes dites « de droite » : conseiller muni­ci­pal de Cannes, conseiller géné­ral des Alpes-Maritimes, conseiller régio­nal, séna­teur des Alpes-Maritimes et enfin ministre de… Macron ! Robert, si tu savais…

On com­prend mieux pour­quoi il est hos­tile à la dis­so­lu­tion et prône la« stabilité ».

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 8 octobre 2025 à 15:47

    « Seule La France Insoumise s’est abs­te­nue » –> À bas les cadences infer­nales ! Si en plus, faut se lever avant 10h00 du mat” ! À quoi servent les sbires ou le petit per­son­nel du prolétariat ?!…

