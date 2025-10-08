Parlez-vous la Novlangue ?

Pas du tout ?

C’est parce-que vous ne vou­lez pas. Chaque jour les médias nous sub­mergent de com­mu­ni­qués en Novlangue. Écoutez France Info, lisez Libération ou Le Figaro, regar­dez BFMTV ! Avec un peu de dis­cer­ne­ment, vous ferez vite des progrès.

Un peu ?

C’est déjà mieux. Vous n’êtes pas dupe des pro­messes et des com­mu­ni­qués des diri­geants poli­tiques de tout bord. Vous vous dou­tez que les paroles sont décon­nec­tées des actes et qu’elles ne servent qu’à vous enfu­mer.

Très bien ?

Si tel est le cas, vous auriez pu faire une car­rière poli­tique, mais vous n’a­vez pas vou­lu le faire car vous êtes por­té par des valeurs supé­rieures et altruistes qui s’ins­crivent dans la durée. Alors vous dénon­cez ces abus en espé­rant que cela serve un jour, lorsque plus per­sonne ne sera dupe de ces tur­pi­tudes qui nous conduisent à la catastrophe.

Tous les jours, et plusieurs fois par jour, nous sommes abreuvés de Novlangue, jusqu’à la nausée

Un exemple, par­mi tant d’autres :

Pour Philippe Tabarot, ministre des Transports, la sta­bi­li­té, c’est la sta­bi­li­té de son emploi. La France est dans une situa­tion poli­tique — mais pas que — cri­tique, sans majo­ri­té, sans gou­ver­ne­ment. Les déci­sions se prennent à coups de 49–3.

Cette situa­tion lui convient, comme elle convient à tous ces élus qui n’ont pour pro­jet que leur pré­bende qu’ils s’a­charnent à pro­té­ger. Ils craignent donc tous une dis­so­lu­tion qui bou­le­ver­se­rait les niches confor­tables dans les­quelles ils se com­plaisent bien. Rappelons nous qu’en jan­vier 2024, les dépu­tés déci­daient d’augmenter de 305 euros l’avance sur leurs frais de man­dat, « pour faire face à l’inflation » ! selon les propres termes du bureau de l’Assemblée natio­nale. Cette aug­men­ta­tion inique a été prise avec le sou­tien de qua­si­ment tous les groupes poli­tiques pré­sents au moment du vote, seule La France Insoumise s’est abstenue.

Un pré­sident sans légi­ti­mi­té qui pousse la France vers la guerre contre la Russie, une assem­blée natio­nale sans majo­ri­té qui vote les lois pré­sen­tées par l’exé­cu­tif, y com­pris la modi­fi­ca­tion de la Constitution, cela convient très bien à nos élus, quand bien même la France sombre dans le déses­poir, la vio­lence et la décadence.

Tout ce qui compte, c’est le fric(1).