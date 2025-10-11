La mise en scène de Macron tourne au ridicule

Le loca­taire actuel de l’Élysée a plon­gé la France dans une impasse poli­tique à la suite de sa dis­so­lu­tion sur­prise du 9 juin 2024. Cette ini­tia­tive toute per­son­nelle a pla­cé le Rassemblement National en tête sans tou­te­fois déga­ger une majo­ri­té de gouvernement.

Ne pou­vant plus s’ap­puyer sur sa légi­ti­mi­té propre, Emmanuel Macron a cru qu’il pour­rait demeu­rer au Palais de l’Élysée en s’ap­puyant sur une repré­sen­ta­tion mino­ri­taire à l’Assemblée, tout en jouant sur la neu­tra­li­sa­tion réci­proque du RN et de LFI, et en atti­sant bien les incom­pa­ti­bi­li­tés. Tous les Français se sou­viennent de la haine qu’ex­pri­maient les dépu­tés frai­che­ment élus de LFI à l’é­gard des dépu­tés frai­che­ment élus du RN en refu­sant de les saluer.(1)

Macron joue à l’en­vie de cette divi­sion(2)

Malgré cela les gou­ver­ne­ments de la pré­sente légis­la­ture tombent les uns après les autres :

Premier ministre Date de nomination Fin de mandat Durée en jours Notes Michel Barnier 5 sep­tembre 2024 13 décembre 2024 99 Premier gou­ver­ne­ment cen­su­ré par l’Assemblée (depuis 1962).

Mandat le plus court avant Lecornu. François Bayrou 14 décembre 2024 9 sep­tembre 2025 269 Nommé pour sta­bi­li­ser le bud­get 2025 ; Démission après échec sur la réforme des retraites. Sébastien Lecornu 9 sep­tembre 2025 6 octobre 2025 27 Record abso­lu de briè­ve­té sous la Ve République.

Démission après motion de cen­sure sur le budget. Sébastien Lecornu 10 octobre 2025 Sébastien Lecornu, démis­sion­naire, est re-nom­mé Premier ministre

Face à cette impasse, le loca­taire de l’Élysée sent bien que sa res­pon­sa­bi­li­té est enga­gée dans cette situa­tion. Il veut alors mon­trer aux Français qu’il se sent con-cer­né et il pense à un coup de com­mu­ni­ca­tion dont il a le secret : faire un paral­lèle avec… le géné­ral de Gaulle.