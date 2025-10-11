La mise en scène de Macron tourne au ridicule
Le locataire actuel de l’Élysée a plongé la France dans une impasse politique à la suite de sa dissolution surprise du 9 juin 2024. Cette initiative toute personnelle a placé le Rassemblement National en tête sans toutefois dégager une majorité de gouvernement.
Ne pouvant plus s’appuyer sur sa légitimité propre, Emmanuel Macron a cru qu’il pourrait demeurer au Palais de l’Élysée en s’appuyant sur une représentation minoritaire à l’Assemblée, tout en jouant sur la neutralisation réciproque du RN et de LFI, et en attisant bien les incompatibilités. Tous les Français se souviennent de la haine qu’exprimaient les députés fraichement élus de LFI à l’égard des députés fraichement élus du RN en refusant de les saluer.(1)
Macron joue à l’envie de cette division(2)
Malgré cela les gouvernements de la présente législature tombent les uns après les autres :
|
Premier ministre
|Date de nomination
|Fin de mandat
|
Durée en jours
|Notes
|Michel Barnier
|5 septembre 2024
|13 décembre 2024
|
99
|Premier gouvernement censuré par l’Assemblée (depuis 1962).
Mandat le plus court avant Lecornu.
|François Bayrou
|14 décembre 2024
|9 septembre 2025
|
269
|Nommé pour stabiliser le budget 2025 ; Démission après échec sur la réforme des retraites.
|Sébastien Lecornu
|9 septembre 2025
|6 octobre 2025
|
27
|Record absolu de brièveté sous la Ve République.
Démission après motion de censure sur le budget.
|Sébastien Lecornu
|10 octobre 2025
|
|Sébastien Lecornu, démissionnaire, est re-nommé Premier ministre
Face à cette impasse, le locataire de l’Élysée sent bien que sa responsabilité est engagée dans cette situation. Il veut alors montrer aux Français qu’il se sent con-cerné et il pense à un coup de communication dont il a le secret : faire un parallèle avec… le général de Gaulle.
Avec ses conseillers en communication, il met au point un scénario :
Il faut qu’on le voie seul, préoccupé. La scène se déroulera sur un quai de la Seine que l’on aura préalablement évacué.
Le script est préparé pour la presse : « C’est le président de la république. Vous le reconnaissez ici de loin sur les quais parisiens. C’est une image de solitude qui illustre évidemment le moment qu’il est en train de traverser. Le président qui semblait prendre un téléphone. Il y a beaucoup de consultations, évidemment, à mener pour lui en ce moment. La solitude du Pouvoir et la solitude de la décision qui sera la sienne pour les heures qu viennent. Les solutions : nouveau Premier ministre, référendum, que sais-je encore. On aura la réponse très, très, très bientôt, pendant que du côté des autres partis, on continue à discuter pour imagnier la future tactique à suivre, notamment du côté des Républicains. »
BFMTV, le complice de toujours, est mis dans le coup, mais doit faire croire qu’il s’agit d’un instantané furtif, capté « par hasard »(3). Il est prévu que toute la presse suiviste s’en empare.
Les agences de presse reprennent bien cette info :
• Reuters : une annonce du 6 octobre stipule « Macron wanders alone by the Seine as grip on his future slips away », « Macron erre seul en bord de Seine alors que la maîtrise de son avenir s’éclipse ».
• Politico.eu annonce le 6 octobre : « Solitary Macron walks banks of the Seine to plan crunch decision », « Macron, solitaire, erre sur les rives de la Seine pour préparer une décision difficile ».
Mais les incohérences sont si flagrantes que très vite les critiques fusent sur X :
Tout cela n’est que mise en scène. Macron, maître de la communication, calcule chaque geste pour créer une fiction présidentielle, un feuilleton grotesque et débilitant.— Jean-François Le Drian (@JF_LE_DRIAN) October 9, 2025
En forgeant artificiellement l’analogie avec Charles de Gaulle, notamment avec cette image du général… pic.twitter.com/WkGZWE0OAs
Très vite la presse pressent la manipulation grossière, à l’instar de Jean-Marc Morandini :
Cette vidéo dont tout le monde parle – Emmanuel Macron marchant seul sur les quais de Seine après la démission de Sébastien Lecornu : Mise en scène ou vrai moment de réflexion solitaire ? Regardez(4).
Ou encore :
Panique à BFM TV à propos des images d’Emmanuel Macron marchant seul le long de la Seine : La chaîne multiplie les versions contradictoires depuis hier ! Regardez(5).
Puis CNews a embrayé en diffusant l’interview de Richard Ramos, député MoDem, lors de l’émission « 100% Politique » du 6 octobre 2025 : « Vos confrères d’une autre chaîne ont été appelés pour filmer Emmanuel Macron en bord de Seine, tout a été mis en scène. C’est lamentable. »
Macron s’est révélé tel qu’il est : avant tout manipulateur. Les Français le savent depuis longtemps et ne votent plus pour lui. Ce qui est nouveau, c’est que la presse, complice jusqu’à présent, commence — prudemment — à prendre ses distances avec le narratif de l’Élysée.
BFMTV a perdu toute crédibilité, ou le peu qu’il lui restait.
« Ce qui me bouleverse, ce n’est pas que tu m’aies menti, c’est que dorénavant je ne pourrai plus te croire. »(6)
On aura gagné ça.
Le di-able, c’est celui qui di-vise.
Le mot diable vient du grec diabolos (διάβολος), celui qui divise. On retrouve le préfixe di‑, ou dia‑, notamment dans di-viser, dia-mètre, dia-gonale, dia-lyse.
Emmanuel Macron sur les quais de Seine : comment BFMTV a réussi à capter les images du président après la démission de Sébastien Lecornu
[source]
Nicht daß du mich belogst, sondern daß ich dir nicht mehr glaube, hat mich erschüttert.
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
Comme c’est étrange ! Toutes les officines de censure, tous les « fact checkers », tous les flics 2.0, sont tous muets sur un BOBARD aussi grotesque !
Il est bien dommage que le ridicule ne tue pas !
QUI parle de Charles (de Arles) ?!… Va peut être bien falloir que l’Armée prenne en main la « situation »… Il est évident dorénavant qu’il est IMPOSSIBLE d’avoir une entente amiable constructive et durable ! Les points de divergences (intérêts divers, faux drapeaux compris…) étant devenus INCONCILIABLES ! La situation le démontre clairement ! Ce n’est plus qu’un problème de tare générationnelle (enfants rois)… C’est le BOUT de l’impasse sociétale ! Le conflit est proche !