La mise en scène de Macron tourne au ridicule

par | 11 octobre 2025 | 3 Commentaires 

Le loca­taire actuel de l’Élysée a plon­gé la France dans une impasse poli­tique à la suite de sa dis­so­lu­tion sur­prise du 9 juin 2024. Cette ini­tia­tive toute per­son­nelle a pla­cé le Rassemblement National en tête sans tou­te­fois déga­ger une majo­ri­té de gouvernement.

Ne pou­vant plus s’ap­puyer sur sa légi­ti­mi­té propre, Emmanuel Macron a cru qu’il pour­rait demeu­rer au Palais de l’Élysée en s’ap­puyant sur une repré­sen­ta­tion mino­ri­taire à l’Assemblée, tout en jouant sur la neu­tra­li­sa­tion réci­proque du RN et de LFI, et en atti­sant bien les incom­pa­ti­bi­li­tés. Tous les Français se sou­viennent de la haine qu’ex­pri­maient les dépu­tés frai­che­ment élus de LFI à l’é­gard des dépu­tés frai­che­ment élus du RN en refu­sant de les saluer.(1)

Macron joue à l’en­vie de cette divi­sion(2)

Malgré cela les gou­ver­ne­ments de la pré­sente légis­la­ture tombent les uns après les autres :

Premier ministre

 Date de nomination Fin de mandat

Durée en jours

 Notes
Michel Barnier 5 sep­tembre 2024 13 décembre 2024

99

 Premier gou­ver­ne­ment cen­su­ré par l’Assemblée (depuis 1962).
Mandat le plus court avant Lecornu.
François Bayrou 14 décembre 2024 9 sep­tembre 2025

269

 Nommé pour sta­bi­li­ser le bud­get 2025 ; Démission après échec sur la réforme des retraites.
Sébastien Lecornu 9 sep­tembre 2025 6 octobre 2025

27

 Record abso­lu de briè­ve­té sous la Ve République.
Démission après motion de cen­sure sur le budget.
Sébastien Lecornu 10 octobre 2025

Sébastien Lecornu, démis­sion­naire, est re-nom­mé Premier ministre 

Face à cette impasse, le loca­taire de l’Élysée sent bien que sa res­pon­sa­bi­li­té est enga­gée dans cette situa­tion. Il veut alors mon­trer aux Français qu’il se sent con-cer­né et il pense à un coup de com­mu­ni­ca­tion dont il a le secret : faire un paral­lèle avec… le géné­ral de Gaulle. 

Avec ses conseillers en com­mu­ni­ca­tion, il met au point un scé­na­rio :
Il faut qu’on le voie seul, pré­oc­cu­pé. La scène se dérou­le­ra sur un quai de la Seine que l’on aura préa­la­ble­ment éva­cué.
Le script est pré­pa­ré pour la presse : « C’est le pré­sident de la répu­blique. Vous le recon­nais­sez ici de loin sur les quais pari­siens. C’est une image de soli­tude qui illustre évi­dem­ment le moment qu’il est en train de tra­ver­ser. Le pré­sident qui sem­blait prendre un télé­phone. Il y a beau­coup de consul­ta­tions, évi­dem­ment, à mener pour lui en ce moment. La soli­tude du Pouvoir et la soli­tude de la déci­sion qui sera la sienne pour les heures qu viennent. Les solu­tions : nou­veau Premier ministre, réfé­ren­dum, que sais-je encore. On aura la réponse très, très, très bien­tôt, pen­dant que du côté des autres par­tis, on conti­nue à dis­cu­ter pour ima­gnier la future tac­tique à suivre, notam­ment du côté des Républicains. » 

BFMTV, le com­plice de tou­jours, est mis dans le coup, mais doit faire croire qu’il s’a­git d’un ins­tan­ta­né fur­tif, cap­té « par hasard »(3). Il est pré­vu que toute la presse sui­viste s’en empare.

Les agences de presse reprennent bien cette info :
Reuters : une annonce du 6 octobre sti­pule « Macron wan­ders alone by the Seine as grip on his future slips away », « Macron erre seul en bord de Seine alors que la maî­trise de son ave­nir s’é­clipse ».
Politico.eu annonce le 6 octobre : « Soli­ta­ry Macron walks banks of the Seine to plan crunch deci­sion », « Macron, soli­taire, erre sur les rives de la Seine pour pré­pa­rer une déci­sion dif­fi­cile ».

Mais les inco­hé­rences sont si fla­grantes que très vite les cri­tiques fusent sur X :

Très vite la presse pressent la mani­pu­la­tion gros­sière, à l’ins­tar de Jean-Marc Morandini :
Cette vidéo dont tout le monde parle – Emmanuel Macron mar­chant seul sur les quais de Seine après la démis­sion de Sébastien Lecornu : Mise en scène ou vrai moment de réflexion soli­taire ? Regardez(4).
Ou encore :
Panique à BFM TV à pro­pos des images d’Emmanuel Macron mar­chant seul le long de la Seine : La chaîne mul­ti­plie les ver­sions contra­dic­toires depuis hier ! Regardez(5).
Puis CNews a embrayé en dif­fu­sant l’in­ter­view de Richard Ramos, dépu­té MoDem, lors de l’é­mis­sion « 100% Politique » du 6 octobre 2025 : « Vos confrères d’une autre chaîne ont été appe­lés pour fil­mer Emmanuel Macron en bord de Seine, tout a été mis en scène. C’est lamen­table. »

Macron s’est révé­lé tel qu’il est : avant tout mani­pu­la­teur. Les Français le savent depuis long­temps et ne votent plus pour lui. Ce qui est nou­veau, c’est que la presse, com­plice jus­qu’à pré­sent, com­mence — pru­dem­ment — à prendre ses dis­tances avec le nar­ra­tif de l’Élysée.
BFMTV a per­du toute cré­di­bi­li­té, ou le peu qu’il lui res­tait.
« Ce qui me bou­le­verse, ce n’est pas que tu m’aies men­ti, c’est que doré­na­vant je ne pour­rai plus te croire. »(6)

On aura gagné ça.

Les dépu­tés LFI ont refu­sé de ser­rer la main du dépu­té RN-asses­seur Flavien Termet

Le di-able, c’est celui qui di-vise.
Le mot diable vient du grec dia­bo­los (διάβολος), celui qui divise. On retrouve le pré­fixe di‑, ou dia‑, notam­ment dans di-viser, dia-mètre, dia-gonale, dia-lyse.

Emmanuel Macron sur les quais de Seine : com­ment BFMTV a réus­si à cap­ter les images du pré­sident après la démis­sion de Sébastien Lecornu
[source]

[source]

[source]

Nicht daß du mich belog­st, son­dern daß ich dir nicht mehr glaube, hat mich erschüt­tert.
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

3 Commentaires 

  1. Pastorelli le 11 octobre 2025 à 14:37

    Comme c’est étrange ! Toutes les offi­cines de cen­sure, tous les « fact che­ckers », tous les flics 2.0, sont tous muets sur un BOBARD aus­si grotesque !

    Répondre
  2. Madeleine le 11 octobre 2025 à 14:23

    Il est bien dom­mage que le ridi­cule ne tue pas !

    Répondre
  3. Tutux0743 le 11 octobre 2025 à 09:21

    QUI parle de Charles (de Arles) ?!… Va peut être bien fal­loir que l’Armée prenne en main la « situa­tion »… Il est évident doré­na­vant qu’il est IMPOSSIBLE d’a­voir une entente amiable construc­tive et durable ! Les points de diver­gences (inté­rêts divers, faux dra­peaux com­pris…) étant deve­nus INCONCILIABLES ! La situa­tion le démontre clai­re­ment ! Ce n’est plus qu’un pro­blème de tare géné­ra­tion­nelle (enfants rois)… C’est le BOUT de l’im­passe socié­tale ! Le conflit est proche !

    Répondre

