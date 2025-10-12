Combien de gourdes pou­vons nous éga­le­ment jeter ?

Le riches n’ont jamais été aussi riches malgré ces milliers de jours de grève

Alors, on conti­neue ? Il ne s’a­git plus à pré­sent d’exi­ger plus de salaire, plus d’an­nées de retraite, plus de ceci, plus de cela, puisque ça ne fonc­tionne pas.

Il s’a­git à pré­sent de faire une grève d’un nou­veau type, la grève de la consom­ma­tion. Il s’a­git de blo­quer le Système par où il tient : le fric. Consommer moins, c’est payer moins de taxes ! Eh oui, tout ce que vous ache­tez est sou­mis à la TVA qui est le prin­ci­pal impôt en France, repré­sen­tant envi­ron un tiers des recettes fis­cales de l’État, soit plus de 200 mil­liards d’eu­ros en 2024. Elle consti­tue la source de recettes la plus impor­tante pour le bud­get de l’État, devant l’im­pôt sur le reve­nu et l’im­pôt sur les sociétés.

Faire la grève de la consommation, c’est faire la grève de l’impôt !

Le rap­port de force doit chan­ger de registre puisque le « tou­jours plus » ne marche pas, il faut donc envi­sa­ger le « tou­jours moins » ! Et on attend de voir qui cède le pre­mier. C’est ça la grève. Qui craque le pre­mier. La grève de nos anciens si bien nar­rée dans Germinal.

Quand il man­que­ra des mil­liards dans les caisses de l’État et des conglo­mé­rats inter­na­tio­naux, les négo­cia­tions pren­dront une autre tour­nure. Prenons exemple sur Gandhi qui a inci­té les Indiens à se doter d’un rouet et à filer et tis­ser eux-mêmes à la main leurs tis­sus et vête­ments, selon les tech­niques arti­sa­nales. Il a ain­si ébran­lé l’empire colo­nial britannique.

En outre une consom­ma­tion bien contrô­lée est béné­fique à notre san­té et à notre envi­ron­ne­ment. Et bien sûr à notre bud­get familial.

Écoutons le poète Francis Cabrel(2) qui décrit si bien nos vies modernes :