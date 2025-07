Le temps est venu

Il reste pos­sible de pré­ci­pi­ter la chute du Système, tout en évi­tant un chaos meur­trier sur nos terres que d’au­cuns annoncent ou même sou­haitent. L’Europe a bien assez don­né. L’Histoire n’est pas écrite d’a­vance, elle est en constante effer­ves­cence. Elle est la conver­gence de forces mul­tiples et variées, durables et éphé­mères, pal­pables et impal­pables, elle est aus­si ce que nous en vou­lons.

Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on fait ?

La seule issue : la grève des consom­ma­teurs

Le Système ne tom­be­ra qu’en sapant ce qui le fait tenir.