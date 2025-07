Ni keffieh ni kippa, ici c’est le béret

Les Français d’au­jourd’­hui achèvent de se divi­ser en deux cha­pelles. D’un côté les kef­fiehs sup­por­ters, de l’autre les kip­pas com­pa­tibles. Mosquée ou syna­gogue ? Halal ou casher ? Tchador ou papillotes ?

La com­mu­nau­té des Français de souche, enfin ceux qui n’ont pas encore été rem­pla­cés, est prise en otage dans ce conflit 100 % sémite. Ça fait 70 ans que ça dure. 70 ans que le monde occi­den­tal est sans des­sus des­sous à cause de ce conflit qui n’est pas le nôtre. Pas un jour sans que l’ac­tua­li­té ne rende compte des coups échan­gés. Vocabulaire en vrac : ter­ro­risme, Guerre des six jours, Shoah, Al Qaida, pogrom, voile, pada­mal­gam, anti­sé­mi­tisme, tsa­hal, Gazoui, Knesset, nazisme, 11 sep­tembre, 7 octobre… Ras le bol !

C’est de pire en pire, on ne parle plus que de ça ! Le Français à béret-baguette, qui n’a rien à voir avec ce bazar, est som­mé de choi­sir son camp.

• Qui s’af­fiche pour les Palestiniens est immé­dia­te­ment taxé d’an­ti­sio­niste, donc d’an­ti­sé­mite, donc d’an­ti-juif, ou l’in­verse du contraire ?

• Qui ne s’af­fiche pas pour les Israéliens est immé­dia­te­ment taxé de sou­tien au Hamas (Prononcer Ramasse) ter­ro­riste, ou le contraire de l’inverse ?

Attention, l’an­ti­sé­mi­tisme peut vous ame­ner devant les tri­bu­naux, donc sémi­tisme obli­ga­toire ! Quant à l’is­la­mo­pho­bie, idem, donc vivre-ensemble obligatoire !

Les dis­cus­sions poli­tiques qui cli­vaient les Français en deux camps gauche-droite ont dis­pa­ru des conver­sa­tions. Il faut dire que les valeurs de la République obli­ga­toire ont défi­ni­ti­ve­ment fait de l’ex-France un pays socia­lo-com­mu­niste. La France est rouge. Ça ne se dis­cute plus. Le Français vit exclu­si­ve­ment au rythme de ce conflit pour la Terre pro­mise. Promise quand ? Par qui ? Pour qui ? C’est bien là tout le drame.

Par contre, de l’ex­trême gauche à l’ex­trême droite, on y recense les sou­tiens aux deux bel­li­gé­rants. L’extrême-droite anti­sé­mite devient de fait pro-pales­ti­nienne et rejoint ain­si les mélen­cho­nistes. Alors là, cha­peau ! Tout est rema­nié à la sauce oppor­tu­niste des uns ou des autres. Même Macron dont la poli­tique n’au­ra eu de cesse que d’hu­mi­lier les Français vient de décla­rer la recon­nais­sance de l’État pales­ti­nien, fai­sant ain­si une belle que­nelle à son homo­logue Netanyahou. Génial, tout le monde s’engueule.

Et si on se déta­chait défi­ni­ti­ve­ment de ces sémites du Moyen-Orient qui mettent le Monde à feu et à sang depuis des décen­nies ? Qu’ils s’en­tre­tuent, là-bas, chez eux. Si on reve­nait à nos fon­da­men­taux qui ont fait la gran­deur de ce pays qui dis­pa­raît inexo­ra­ble­ment. Ici, c’est la France. Nos anciens se sont bat­tus pour son indé­pen­dance et sa liberté

Refusez d’avoir à choisir le keffieh ou la kippa. Occupons-nous de nos affaires, il serait temps.

Michel Lebon