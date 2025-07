Et vous ? Vous êtes pour le krama ou le chada ?

Addendum : Bien enten­du Nice Provence Info a bien rele­vé qu’Emmanuel Macron a annon­cé le 24 juillet 2025, lors de l’Assemblée géné­rale des Nations Unies, que la France recon­naî­tra l’État de Palestine en sep­tembre 2025. Il a pré­ci­sé qu’une paix juste et durable au Moyen-Orient pas­sait par une solu­tion à deux États, où Israël et la Palestine coexis­te­raient en paix et en sécu­ri­té. Il a éga­le­ment appe­lé à un ces­sez-le-feu immé­diat à Gaza, à la libé­ra­tion des otages et à une aide huma­ni­taire mas­sive pour les civils.

Emmanuel Macron s’ins­crit en faux contre Israël, on s’y atten­dait, mais aus­si contre les États-Unis. Le secré­taire d’État Marco Rubio a qua­li­fié la déci­sion de « témé­raire », esti­mant qu’elle sou­tient la pro­pa­gande du Hamas et consti­tue une insulte aux vic­times de l’at­taque du 7 octobre 2023.

Mais Macron s’ins­crit éga­le­ment en faux contre toute la presse sub­ven­tion­née. Serait-il deve­nu anti­sé­mite et homo­phobe ? Ira-t-il jus­qu’au bout de son annonce ?

Il fut aus­si envi­sa­ger l’hy­po­thèse qu’il soit en ser­vice com­man­dé par ses mandants.