• Échec de la gou­ver­nance : David Lisnard a esti­mé qu’Emmanuel Macron devait « prendre acte de son échec » face à une situa­tion poli­tique, éco­no­mique et sécu­ri­taire qu’il jugeait cri­tique, décri­vant la France comme étant « au bout du bout d’une façon de gou­ver­ner ».

• Déclin éco­no­mique et indus­triel : Il a poin­té du doigt le recul de la France, notant qu’elle était désor­mais « der­rière l’Italie en créa­tion de richesse par habi­tant » et « der­rière l’Espagne en indus­trie manu­fac­tu­rière ».

• Crise des ser­vices publics : Il a dénon­cé des dépenses publiques records sans résul­tats concrets, comme les « 24 % d’urgences hos­pi­ta­lières satu­rées » qui ne peuvent plus assu­rer la conti­nui­té du ser­vice public.

• Bureaucratie et décou­ra­ge­ment des élus locaux : Il a cri­ti­qué l’empilement des normes admi­nis­tra­tives, qui freinent les ini­tia­tives locales et aug­mentent les coûts pour les col­lec­ti­vi­tés, ain­si que le nombre record de démis­sions de maires (quatre fois plus qu’en 2005).

• Nécessité d’un nou­veau cycle poli­tique : Lisnard a pro­po­sé que Macron démis­sionne dans un délai de quatre mois pour per­mettre l’organisation d’une véri­table cam­pagne pré­si­den­tielle, afin de sor­tir de la « bouillie actuelle » et d’entrer dans un nou­veau cycle poli­tique avec une majo­ri­té par­le­men­taire cohérente.