14 juillet 2025 : les officiers supérieurs emboîtent le pas de Macron

Les décla­ra­tions de Poutine dési­gnent régu­liè­re­ment le Royaume Uni comme un adver­saire, et récem­ment l’Allemagne si elle livrait des mis­siles Taurus à l’Ukraine qui bom­bar­de­rait la Russie. Rien de tel sur la France.

Ainsi donc, l’État-Major des Armées, sen­sé pro­té­ger la Nation et le Peuple fran­çais, entre dans une machi­na­tion qui nous en rap­pelle une autre :

Colin Powell bran­dit à le 5 février 2003 à la tri­bune de l’ONU une fiole conte­nant pré­ten­dû­ment un pro­duit hau­te­ment toxique. Cette mise en scène a déclen­ché la guerre en Irak.

Il s’est avé­ré que ceci n’é­tait que men­songe et mani­pu­la­tion des­ti­nés à jus­ti­fier la guerre vou­lue par les États-Unis pour anéan­tir l’Irak. Colin Powell a regret­té ce geste plus tard qui a coû­té la vie à 13 500 morts civils et 45 000 morts mili­taires (docu­men­tés pour 2003, selon l’IBC pour 2003).

Les Français, les mili­taires du rang et les sous-offi­ciers s’é­rigent mas­si­ve­ment contre cette fuite en avant vers une guerre hasar­deuse que la France ne peut pas gagner.