L’oligarchie mondialiste s’est piégée elle-même
Peu à peu les Français comprennent que Macron les enfume avec sa méthode du « En même Temps ». Il n’est ni l’un ni l’autre mais les deux « En même Temps », ce qui lui permet — pense-t-il — de recueillir les voix de l’un et de l’autre. Nous détaillions cette méthode dans notre article du 28 juillet 2023 : Macron n’a pas réussi à enfumer les BRICS. Il n’a cessé depuis lors d’enfumer les Français, par exemple :
• en glorifiant la culture française(1) alors qu’elle n’existe pas, pour lui,
• en approuvant le Mercosur tout en le désapprouvant,
• en reconnaissant l’État palestinien tout en soutenant Israël,
• en condamnant les bourgeois des villes qui se droguent tout en sachant qu’il en est(2),
• en proclamant qu’il veut la paix en Ukraine tout en attisant la guerre par un soutien — militaire et financier — inconsidéré au régime putschiste et barbare de Kiev.
Macron sait bien que les Français sont opposés à une guerre avec la Russie.
Or Macron doit déclarer la guerre à la Russie parce-que cela fait partie de sa feuille de route
Tous les jours la presse subventionnée participe à une opération de manipulation qui a pour objectif de nous préparer à cette guerre. Macron a pensé que le moment était venu de monter d’un cran dans le discours et de nous préparer à « mourir pour l’Ukraine », ce que n’envisagent pas du tout les Français. Il envoie donc en mission le Chef d’État-Major des Armées, le général Fabien Mandon, au Congrès de l’Association des Maires de France, pour faire « avaler la pilule », ce que nous décrivons dans notre édition d’hier(3).
Mais la pilule ne passe pas !
Radio France — pourtant radio d’État — évoque une « levée de boucliers de la classe politique après les propos du chef des armées »(4).
Les Français ont bien compris que — si une telle décision était prise et mise en œuvre — tous les « enfants » ne seraient pas traités de manière égale.
Macron songe-t-il vraiment à envoyer au casse-pipe en Ukraine les « jeunes des quartiers » ?
Pourtant ceux-ci sont aguerris aux émeutes et à la guérilla, au tir au mortier, au combat à l’arme blanche et même au maniement des armes à feu. Mais JAMAIS l’un d’eux n’ira mourir pour sauver la drag queen de Kiev.
Depuis une cinquantaine d’années, l’oligarchie mondialiste s’efforce de détruire tout ce qui fait nation : la famille, la culture, la religion (chrétienne).
Le Grand Remplacement est une réalité
Dès sa publication (date de première édition : novembre 2011) cette analyse de Renaud Camus fut systématiquement dénigrée par la Bien Pensance et son auteur étiqueté à « l’extrême droite », bien sûr.
C’est pourtant Victor Hugo qui nous prévient : « Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c’est une idée dont l’heure est venue ».
Et c’est bien ce qu’a compris Jean-Luc Mélenchon : les enfants issus de l’immigration, sans racines et sans culture, dont il compte faire le socle de son électorat, ne se sentent pas touchés par l’appel à la défense de la patrie puisqu’ils n’en ont pas. C’est du reste ce que la « gauche » leur a enseigné(5). La France est leur hôtel, selon l’expression de Jacques Attali.
Vous allez vous battre, vous, pour un hôtel ?
Mélenchon prend une posture inhabituelle pour exprimer son désaccord complet avec l’intervention du Chef d’État-Major des Armées.
Aventurisme Macron Mandon : Mélenchon rappelle les principes— Régis de Castelnau (@R_DeCastelnau) November 21, 2025
Fabien Mandon qui répond au sobriquet de « général Soja » à cause de sa dégaine et de sa risible « tête de vainqueur » est donc colonel. C’est-à-dire qu’il a le grade qui était le sien en 2018, date à laquelle Emmanuel… pic.twitter.com/zvSmnnDipj
La « Nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon « progressiste, antiraciste, antifasciste, métissée, wokiste et écologiste » n’a pas l’intention de se faire trouer la peau en l’Ukraine.
L’oligarchie mondialiste n’a pas anticipé cette situation. Il est peu probable qu’elle organise en France des rafles dans les « quartiers » pour arracher les jeunes hommes à leur famille comme le fait le régime de Kiev.
Alors QUI Macron va t‑il trouver pour se faire tuer en Ukraine ? L’extrême droite ?
Il faut « accepter de perdre ses enfants » : levée de boucliers de la classe politique après les propos du chef des armées [source]
La Bien Pensance leur inculque même qu’ils peuvent choisir leur sexe, mais ceci est une autre histoire.
