L’oligarchie mondialiste s’est piégée elle-même

Peu à peu les Français com­prennent que Macron les enfume avec sa méthode du « En même Temps ». Il n’est ni l’un ni l’autre mais les deux « En même Temps », ce qui lui per­met — pense-t-il — de recueillir les voix de l’un et de l’autre. Nous détail­lions cette méthode dans notre article du 28 juillet 2023 : Macron n’a pas réus­si à enfu­mer les BRICS. Il n’a ces­sé depuis lors d’en­fu­mer les Français, par exemple :

• en glo­ri­fiant la culture fran­çaise(1) alors qu’elle n’existe pas, pour lui,

• en approu­vant le Mercosur tout en le désap­prou­vant,

• en recon­nais­sant l’État pales­ti­nien tout en sou­te­nant Israël,

• en condam­nant les bour­geois des villes qui se droguent tout en sachant qu’il en est(2),

• en pro­cla­mant qu’il veut la paix en Ukraine tout en atti­sant la guerre par un sou­tien — mili­taire et finan­cier — incon­si­dé­ré au régime put­schiste et bar­bare de Kiev.

Macron sait bien que les Français sont oppo­sés à une guerre avec la Russie.

Or Macron doit déclarer la guerre à la Russie parce-que cela fait partie de sa feuille de route

Tous les jours la presse sub­ven­tion­née par­ti­cipe à une opé­ra­tion de mani­pu­la­tion qui a pour objec­tif de nous pré­pa­rer à cette guerre. Macron a pen­sé que le moment était venu de mon­ter d’un cran dans le dis­cours et de nous pré­pa­rer à « mou­rir pour l’Ukraine », ce que n’en­vi­sagent pas du tout les Français. Il envoie donc en mis­sion le Chef d’État-Major des Armées, le géné­ral Fabien Mandon, au Congrès de l’Association des Maires de France, pour faire « ava­ler la pilule », ce que nous décri­vons dans notre édi­tion d’hier(3).

Mais la pilule ne passe pas !

Radio France — pour­tant radio d’État — évoque une « levée de bou­cliers de la classe poli­tique après les pro­pos du chef des armées »(4).

Les Français ont bien com­pris que — si une telle déci­sion était prise et mise en œuvre — tous les « enfants » ne seraient pas trai­tés de manière égale.

Macron songe-t-il vraiment à envoyer au casse-pipe en Ukraine les « jeunes des quartiers » ?

Pourtant ceux-ci sont aguer­ris aux émeutes et à la gué­rilla, au tir au mor­tier, au com­bat à l’arme blanche et même au manie­ment des armes à feu. Mais JAMAIS l’un d’eux n’i­ra mou­rir pour sau­ver la drag queen de Kiev.

Depuis une cin­quan­taine d’an­nées, l’o­li­gar­chie mon­dia­liste s’ef­force de détruire tout ce qui fait nation : la famille, la culture, la reli­gion (chré­tienne).