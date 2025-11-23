Cette sculpture en bronze, réalisée par De Cursay, est une magnifique représentation de la ruade d'un cheval. Bronze en tirage limité à 25 exemplaires numérotés.

« L’extrême droite » se rebiffe

par | 23 novembre 2025 | Aucun com­men­taire

Nous clô­tu­rions notre article d’hier par cette phrase en forme de galé­jade :
« Alors QUI Macron va t‑il trou­ver pour se faire tuer en Ukraine ? L’extrême droite ?»

L’expression « extrême droite » est employée au sens où la Police de la Pensée nous l’im­pose, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas « pro­gres­siste, anti­ra­ciste, anti­fas­ciste, métis­sée, wokiste et éco­lo­giste ». En fait la majo­ri­té du pays.

Nous sou­hai­tons par­ta­ger deux rebif­fades(1) de qua­li­té qui montrent que « l’ex­trême droite » ne se lais­se­ra pas conter par Macron qui veut envoyer les enfants de France guer­royer dans les plaines d’Ukraine contre la Russie. 

Lu le 20 novembre 2025 sur la page Facebook de Jean-Pierre Aussant :

Intervention de Jean-Marc Clairval, relayée par plu­sieurs médias de la Résistance :

Qui alors pour envoyer à Zelensky ?

Rassurez vous : per­sonne. C’est comme pour les 100 Rafale. Il n’y en aura pas la queue d’un.

Notre illus­tra­tion à la une : sculp­ture en bronze, réa­li­sée par de Cursay. Bronze en tirage limi­té à 25 exem­plaires numérotés.

Rebiffade [dict.] : Marquer son refus de quelque chose et pro­tes­ter contre quel­qu’un, quelque chose. Synon. se rebel­ler, regim­ber (fam.), se révol­ter.
Étym. : Vers 1200 rebif­fer « rele­ver, retrous­ser » (Garin Le Loherain, II, 229 dans T.-L.).

