« L’extrême droite » se rebiffe
Nous clôturions notre article d’hier par cette phrase en forme de galéjade :
« Alors QUI Macron va t‑il trouver pour se faire tuer en Ukraine ? L’extrême droite ?»
L’expression « extrême droite » est employée au sens où la Police de la Pensée nous l’impose, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas « progressiste, antiraciste, antifasciste, métissée, wokiste et écologiste ». En fait la majorité du pays.
Nous souhaitons partager deux rebiffades(1) de qualité qui montrent que « l’extrême droite » ne se laissera pas conter par Macron qui veut envoyer les enfants de France guerroyer dans les plaines d’Ukraine contre la Russie.
Lu le 20 novembre 2025 sur la page Facebook de Jean-Pierre Aussant :
Intervention de Jean-Marc Clairval, relayée par plusieurs médias de la Résistance :
Qui alors pour envoyer à Zelensky ?
Rassurez vous : personne. C’est comme pour les 100 Rafale. Il n’y en aura pas la queue d’un.
Rebiffade [dict.] : Marquer son refus de quelque chose et protester contre quelqu’un, quelque chose. Synon. se rebeller, regimber (fam.), se révolter.
Étym. : Vers 1200 rebiffer « relever, retrousser » (Garin Le Loherain, II, 229 dans T.-L.).
