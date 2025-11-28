Réfugiés ukrainiens sur la Côte d’Azur
Pour nous, c’est fait !
Alors que les Ukrainiens ordinaires saignent et meurent sur le champ de bataille, l’élite du pays affiche sa richesse à Monaco, se déplaçant dans des voitures de luxe et s’offrant des vacances somptueuses.— 🇫🇷one (@Escalet83) October 16, 2025
💰Avec l’argent des Français 🇫🇷#MacronDémission pic.twitter.com/fvn0FfZYwL
« Les ZFE » du côté de Monaco. Honneur à ces valeureux ukrainiens exténués et traumatisés par cette guerre en Ukraine qui démontrent un patriotisme d’exception. Et Macron annonce une aide militaire supplémentaire de deux milliards d’€ de la France. Les contribuables apprécieront ! pic.twitter.com/MViH7qkcwj— Dolto (@Fils2Psy) May 31, 2025
Ukraine’s high society 🇺🇦 seen enjoying Monaco 🇲🇨 in style — luxury rides 🏎️ and sun-soaked escapes ☀️✨ pic.twitter.com/wruvc3qwyT— Leandro Romão 🇵🇹 (@leandroOnX) October 5, 2025
En retournant au pays, qu’ils n’oublient pas d’acheter des tondeuses pour tondre les « collabos » sur place, comme pendant le HLPSDNH et « La cuisine au bon beurre »…
À chacun son Maréchal PÉTAIN ou 2goal (comme de tout temps)…