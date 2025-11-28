Un président ne devrait pas dire ça

Mais la cor­rup­tion — à mil­liards — est l’arbre qui cache la fôret. L’Ukraine, c’est éga­le­ment :

• les labo­ra­toires bio­lo­giques secrets de la CIA,

• le com­merce des jeunes enfants non décla­rés,

• le com­merce d’or­ganes,

• l’es­cla­vage sexuel,

• les rafles pour envoyer de force les jeunes hommes se faire mas­sa­crer au front, etc.

Hollande ne peut pas ignorer cela

Rappelons qu’Hollande a signé les accords de paix de Minsk alors qu’il savait qu’ils ne ser­vaient qu’à leur­rer la Russie(2).

Alors pourquoi Hollande intervient-il aussi vivement ?

La réponse n’est pas com­pli­quée : il craint vive­ment la chute du régime de Kiev car il en par­tage les valeurs et les inté­rêts, comme Macron, et comme tous nos diri­geants cor­rom­pus et pervers :

Lorsqu’il s’an­goisse : « Si Zelensky tombe, c’est notre sécu­ri­té qui est enta­mée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aus­si qui chu­te­rons. », il a rai­son. Si Zelensky tombe, « sa » sécu­ri­té tombe, « son » sys­tème tombe. Tout le Système en place tombe. Il faut qu’il tombe, car ce n’est pas le nôtre.