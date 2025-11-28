Hollande Zelensky Défenseur Europe

Un président ne devrait pas dire ça

Lorsque cette infor­ma­tion est tom­bée, nous avons immé­dia­te­ment pen­sé à une infox. Il nous a paru impos­sible qu’un ancien pré­sident de la répu­blique puisse dire une telle ÉNORMITÉ : 

Zelensky est deve­nu le pre­mier défen­seur du conti­nent euro­péen. À ce titre, notre obli­ga­tion est de le sou­te­nir. S’il tombe, c’est notre sécu­ri­té qui est enta­mée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aus­si qui chuterons.

« Zelensky est deve­nu le pre­mier défen­seur du conti­nent euro­péen ». Émoticone rire
C’est un canu­lar.
À l’heure où des infor­ma­tions fiables, mul­tiples et conver­gentes révèlent une cor­rup­tion gigan­tesque (on parle ici de plu­sieurs mil­liards), il se trouve encore des per­sonnes qui osent défendre le régime indé­fen­dable de Kiev.

Trad. : L’économiste Steve Hanke affirme que sur les 360 mil­liards de dol­lars envoyés à l’Ukraine, 54 à 108 mil­liards (15−30 %) ont été per­dus à cause de la corruption !

Si l’on prend la four­chette la plus basse, cela nous conduit à : 54 X 15 % = 8 mil­liards, autre­ment dit : 8 000 mil­lions d’eu­ros (ou de dol­lars). Fourchette basse. C’est le moment que choi­sit Hollande pour nous dire que « notre obli­ga­tion est de le sou­te­nir ».Émoticône étonnement

Un contrôle de la source de cette infor­ma­tion montre que c’est bien Hollande qui publie cette recom­man­da­tion sur sa propre page sur X. Ce n’est pas un canu­lar. C’est lui qui le dit :

Mais la cor­rup­tion — à mil­liards — est l’arbre qui cache la fôret. L’Ukraine, c’est éga­le­ment :
• les labo­ra­toires bio­lo­giques secrets de la CIA,
• le com­merce des jeunes enfants non décla­rés,
• le com­merce d’or­ganes,
• l’es­cla­vage sexuel,
• les rafles pour envoyer de force les jeunes hommes se faire mas­sa­crer au front, etc.

Hollande ne peut pas ignorer cela

Rappelons qu’Hollande a signé les accords de paix de Minsk alors qu’il savait qu’ils ne ser­vaient qu’à leur­rer la Russie(2).

Alors pourquoi Hollande intervient-il aussi vivement ?

La réponse n’est pas com­pli­quée : il craint vive­ment la chute du régime de Kiev car il en par­tage les valeurs et les inté­rêts, comme Macron, et comme tous nos diri­geants cor­rom­pus et pervers :

Zelensky Macron - Élysée - 10 octobre 2024

Lorsqu’il s’an­goisse : « Si Zelensky tombe, c’est notre sécu­ri­té qui est enta­mée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aus­si qui chu­te­rons. », il a rai­son. Si Zelensky tombe, « sa » sécu­ri­té tombe, « son » sys­tème tombe. Tout le Système en place tombe. Il faut qu’il tombe, car ce n’est pas le nôtre.

« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pous­ser ! Tout ce qui est aujourd’hui – tombe et se décom­pose : qui donc vou­drait le rete­nir ? Mais moi – moi je veux encore le pous­ser !« 
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi par­lait ZarathoustraDes vieilles et des nou­velles tables §20

Nos diri­geants ont tout à perdre mais pas nous. Poussons les vers leur chute ! Le monde de demain doit se faire sans eux.

