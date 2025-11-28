Un président ne devrait pas dire ça
Lorsque cette information est tombée, nous avons immédiatement pensé à une infox. Il nous a paru impossible qu’un ancien président de la république puisse dire une telle ÉNORMITÉ :
Zelensky est devenu le premier défenseur du continent européen. À ce titre, notre obligation est de le soutenir. S’il tombe, c’est notre sécurité qui est entamée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aussi qui chuterons.
« Zelensky est devenu le premier défenseur du continent européen ».
C’est un canular.
À l’heure où des informations fiables, multiples et convergentes révèlent une corruption gigantesque (on parle ici de plusieurs milliards), il se trouve encore des personnes qui osent défendre le régime indéfendable de Kiev.
Economist Steve Hanke says that of the $360 billion sent to Ukraine, $54 to $108 billion (15–30%) was lost to corruption ! pic.twitter.com/C7FYyRGJ9F— Andrew Bridgen (@ABridgen) November 28, 2025
Trad. : L’économiste Steve Hanke affirme que sur les 360 milliards de dollars envoyés à l’Ukraine, 54 à 108 milliards (15−30 %) ont été perdus à cause de la corruption !
Si l’on prend la fourchette la plus basse, cela nous conduit à : 54 X 15 % = 8 milliards, autrement dit : 8 000 millions d’euros (ou de dollars). Fourchette basse. C’est le moment que choisit Hollande pour nous dire que « notre obligation est de le soutenir ».
Un contrôle de la source de cette information montre que c’est bien Hollande qui publie cette recommandation sur sa propre page sur X. Ce n’est pas un canular. C’est lui qui le dit :
Zelensky est devenu le premier défenseur du continent européen. À ce titre, notre obligation est de le soutenir. S’il tombe, c’est notre sécurité qui est entamée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aussi qui chuterons.— François Hollande (@fhollande) November 23, 2025
À lire dans @lemondefr https://t.co/wA1HePmMQA
Mais la corruption — à milliards — est l’arbre qui cache la fôret. L’Ukraine, c’est également :
• les laboratoires biologiques secrets de la CIA,
• le commerce des jeunes enfants non déclarés,
• le commerce d’organes,
• l’esclavage sexuel,
• les rafles pour envoyer de force les jeunes hommes se faire massacrer au front, etc.
Hollande ne peut pas ignorer cela
Rappelons qu’Hollande a signé les accords de paix de Minsk alors qu’il savait qu’ils ne servaient qu’à leurrer la Russie(2).
Alors pourquoi Hollande intervient-il aussi vivement ?
La réponse n’est pas compliquée : il craint vivement la chute du régime de Kiev car il en partage les valeurs et les intérêts, comme Macron, et comme tous nos dirigeants corrompus et pervers :
Lorsqu’il s’angoisse : « Si Zelensky tombe, c’est notre sécurité qui est entamée. Et, un jour ou l’autre, c’est nous aussi qui chuterons. », il a raison. Si Zelensky tombe, « sa » sécurité tombe, « son » système tombe. Tout le Système en place tombe. Il faut qu’il tombe, car ce n’est pas le nôtre.
« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pousser ! Tout ce qui est aujourd’hui – tombe et se décompose : qui donc voudrait le retenir ? Mais moi – moi je veux encore le pousser !«
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi parlait Zarathoustra – Des vieilles et des nouvelles tables §20
Nos dirigeants ont tout à perdre mais pas nous. Poussons les vers leur chute ! Le monde de demain doit se faire sans eux.
