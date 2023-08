14 juillet, 2 août ou 29 septembre ?

C’est en lisant l’article de RT du 2 août 2023, inti­tu­lé Fête des paras : les « bérets bleus » enva­hissent les centres-villes de Russie, rap­por­tant la jour­née du 2 août comme chaque année depuis des lustres, orga­ni­sée à la gloire des troupes aéro­por­tées russes, qu’une inter­ro­ga­tion me vient.

Le lien ne fonc­tionne pro­ba­ble­ment pas car RT est cen­su­rée par le Pouvoir ota­no-macro­nien. Il n’est acces­sible qu’aux inter­nautes dis­po­sant d’un VPN. À ceux qui ne l’ont pas encore ins­tal­lé, vous pou­vez lire ici cet article.

Arguant de ma qua­li­té d’ancien mili­taire, d’ancien para­chu­tiste, d’ancien des Forces Spéciales, mais aus­si d’observateur navré, déso­lé, triste de ce que nos élites font à « ma France » (je pense pou­voir reprendre l’expression avec un poil plus de légi­ti­mi­té que M. M’Bappé), voi­ci les ques­tions que je me pose après lecture.

D’abord, par­don ! Pardon à ma famille, à mes enfants, à mes proches de les déce­voir car « les autres » vont se faire un malin plai­sir de me ran­ger dans la caté­go­rie des « com­plo­tistes ». Je conserve mon franc-par­ler, je reste cohé­rent dans mes idées et dans mes actes, je ne me laisse pas « abu­ser » par les manœuvres de la Bien Pensance.

Bref, la ques­tion qui me vient à la lec­ture de cet article est : quelle est la fête à la gloire des mili­taires en France ? Je ne peux que répondre qu’il n’y en a plus !

Le 14 juillet, date de la com­mé­mo­ra­tion de la Révolution fran­çaise, a été uti­li­sé durant de longues années pour : « glo­ri­fier les défen­seurs du rayon­ne­ment de la France par l’or­ga­ni­sa­tion d’un défi­lé mili­taire incluant toutes les com­po­santes de notre armée… » Ce n’est pas par hasard si cette date est rete­nue. C’est le moment sym­bo­lique de la fin de la royau­té, et le début de l’arnaque qui fait croire au Peuple qu’on va faire ce qu’il attend puis­qu’on le Pouvoir est le Peuple.

C’est pré­ci­sé­ment cette date où la Convention créait la conscrip­tion pour enrô­ler de force une grande part de la jeu­nesse fran­çaise et l’envoyer se faire « décou­per » « hacher menu » par des troupes pro­fes­sion­nelles et aguer­ries aux fron­tières (pas si clai­re­ment défi­nies!) du pays.

Mais bref !

Le 14 juillet d’au­jourd’­hui qui est né de la récu­pé­ra­tion poli­tique par la République, conti­nue sa lente ago­nie. La « Fêt.Nat.» n’est plus une jour­née pour ras­sem­bler le peuple et ses défen­seurs, mais bien une jour­née de com­mu­ni­ca­tion uti­li­sée par le Pouvoir en place, pour ser­vir, dans un entre-soi des plus nau­séeux, les petits copains, récom­pen­ser les amis pas­sés, pré­sents et futurs.

Vous me direz : c’est nor­mal il n’y a plus de ser­vice mili­taire ! Ce sont tous des pro­fes­sion­nels ! Pas faux ! À ce moment là, pour­quoi l’État ne fait-il pas défi­ler ses troupes d’in­fir­miers, infir­mières et méde­cins dans leurs beaux véhi­cules de ser­vice ? Mais aus­si, les ser­vices des impôts et finances, des ser­vices sociaux, etc. Et pour­quoi pas les ensei­gnants ? Là on rigo­le­rait bien. Tous ces « corps consti­tués » œuvrent aus­si à la défense de la Patrie, non ? et payés par nos impôts !

L’État, ce jour là, montre à qui veut le voir, son jouet comme un enfant montre ses der­nières chaus­sures à ses copains : non pas son armée (elle est exsangue!) mais ses forces de sécu­ri­té et de défense. Voilà ! le fourre-tout est ouvert, il faut faire du volume (sur­tout en ce moment, pas facile avec tout le matos don­né il ne reste plus grand chose (qui marche!) à mon­trer, à moins d’al­ler jus­qu’à Marioupol :