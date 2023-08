La France quitte l’Afrique

Retour en arrière : Au XIXe siècle, la puis­sante Europe colo­nise l’Afrique. L’Afrique n’est alors qu’un patch­work de socié­tés tri­bales. Hors l’Afrique du nord musul­mane, c’est le seul conti­nent res­té à la pré­his­toire : les langues d’Afrique n’ont pas d’al­pha­bet. La France, l’Italie, l’Angleterre, le Portugal, la Hollande, l’Allemagne… tout le monde veut sa part de savane. Des fron­tières sont tra­cées au cor­deau de paral­lèles et méri­diens par les colo­ni­sa­teurs, sans tenir compte des eth­nies et autres sin­gu­la­ri­tés des indi­gènes. Depuis, c’est un beau fou­toir dans ce conti­nent. Bel exemple entre les tut­sis et les hutus for­cés à vivre ensemble (Tiens ! Eux aus­si ?) au Rwanda et qui se sont déchi­que­tés à la machette.

Quoi qu’il en soit, cette colo­ni­sa­tion bicen­te­naire a lais­sé sur ce conti­nent des infra­struc­tures modernes par­tout, là où il n’y avait que des cases en tor­chis reliées par les pistes en laté­rite. Pourtant, ces Africains sont bien ingrats avec nous les Français, qui les avons tant aimés et qui accueillons par paquets de zodiacs les sur­plus de leurs popu­la­tions luxu­riantes. Ahhhh ! L’Orientalisme, le sable chaud du légion­naire, le Musée des Arts pre­miers, Tintin au Congo, le Palais idéal de Cheval…

Ladite déco­lo­ni­sa­tion ache­vée, ces peu­plades livrées à elles-mêmes ont une pro­pen­sion au coup d’État et autres chan­ge­ments de régimes et pas que de bananes. C’est le jeu des chaises musi­cales dans les gou­ver­ne­ments, où les tenues léo­pard côtoient les boubous.

C’est avec un bon coup de pied au c…, fon­de­ment de notre République, que nous ache­vons de dis­pa­raître de ce conti­nent que nous avons tant aimé. Macron dégage. Après avoir été congé­diée au Mali, la Françafrique conti­nue son expul­sion de ce continent.