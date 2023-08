Les nou­velles mesures gou­ver­ne­men­tales sont édic­tées, comme d’habitude, en plein été, un 1er août, quand tout le monde est en vacances, s’apprête à y aller, ou sur la route en che­min de retour, de telle manière que ces mesures impo­pu­laires passent inaper­çues :

• l’aug­men­ta­tion du prix de l’électricité de 10 %,

• La pseu­do-séche­resse,

• Les tickets de caisse sup­pri­més,

• Le déblo­cage du Plan Épargne Logement.

Nous allons détailler ces nou­velles mesures, mais il en est une qui déter­mine le calen­drier, dès l’abord, c’est la fin du passe sani­taire, mesure enté­ri­née par le Parlement le 26 juillet 2023, le gou­ver­ne­ment se don­nant tou­te­fois la pos­si­bi­li­té d’y recou­rir encore en cas d’émergence d’un nou­veau variant, par exemple ; on n’est jamais trop prudent.

Cependant, la sup­pres­sion de cette contrainte n’a rien de réjouis­sant : elle annonce sim­ple­ment que nos « élites » ont trou­vé encore mieux pour nous « emmer­der », comme dit si bien le pré­sident de ce qui reste de notre pays : il s’agit des mesures concer­nant le pseu­do-réchauf­fe­ment cli­ma­tique, qui vient rem­pla­cer dans la pano­plie des mesures liber­ti­cides celles qui concer­naient la pseu­do-pan­dé­mie et autres fari­boles. Le des­sin qui accom­pagne ce texte est tout à fait par­lant : en 2020, la pseu­do-pan­dé­mie, en 2021, les pseu­do-vac­cins, en 2022, la pseu­do-inva­sion russe (en réa­li­té, la guerre déclen­chée en Ukraine par l’Otan et ses vas­saux euro­péens) et, en 2023, le pseu­do-réchauf­fe­ment cli­ma­tique. Tout est « pseu­do », tout est mensonge !

Toutes les déci­sions vexa­toires qui vont désor­mais res­treindre encore les liber­tés fon­da­men­tales des Français seront pro­duites par cette nou­velle manipulation.

Vous avez aimé le Covid, le vac­cin, la guerre en Ukraine ? Vous allez ado­rer l’urgence cli­ma­tique. On dit que le diable se cache dans les détails ; le pseu­do-réchauf­fe­ment cli­ma­tique se cache dans cha­cune de ces nou­velles dis­po­si­tions édic­tées à la sauvette.

Augmentation du prix de l’électricité de 10 %

En 2019, la France était le pre­mier expor­ta­teur d’électricité au monde (17,3 % des expor­ta­tions mon­diales) grâce à la pro­duc­tion de ses 56 cen­trales nucléaires. En août de l’année der­nière, elle n’avait plus que 30 réac­teurs en état de marche, notre gou­ver­ne­ment ayant stu­pi­de­ment (ou, pire et plus pro­bable, en toute connais­sance de cause) cédé aux injonc­tions pseu­do-éco­lo­gistes euro­péennes et sur­tout alle­mandes de désac­ti­ver 14 réac­teurs d’ici 2035, les deux réac­teurs de la cen­trale de Fessenheim étant désor­mais fer­més et les 14 autres étant inac­tifs pour cause de « main­te­nance ». C’est désor­mais la Suède, sui­vie de l’Allemagne (quelle coïn­ci­dence !), qui sont les plus impor­tants pro­duc­teurs euro­péens d’électricité.

Les Espagnols et les Portugais, eux, se sont sépa­rés du sys­tème euro­péen pour deve­nir indé­pen­dants sur ce point en ayant pour objec­tif de réduire la fac­ture élec­trique des ménages et des entre­prises de 30 %.

Et en France ? Eh bien, la même fac­ture qui va bais­ser pour la pénin­sule ibé­rique va aug­men­ter en France de 10 % pour les ménages et les toutes petites entre­prises, ce qui entraî­ne­ra un coût sup­plé­men­taire annuel de 160 euros en moyenne par ménage ou TPE.

Comment EDF explique-t-elle une telle situa­tion ? En par­tie, par « une moindre dis­po­ni­bi­li­té en 2022 des moyens de pro­duc­tion d’électricité en France en rai­son de deux prin­ci­paux fac­teurs : la séche­resse qui impacte la capa­ci­té de pro­duc­tion des cen­trales hydrau­liques », et par les opé­ra­tions de main­te­nance sur les réac­teurs nucléaires « qui cumulent celles repor­tées à la suite des contraintes liées à la crise sani­taire Covid et les nou­velles opé­ra­tions néces­saires appa­rues entre temps ».

On voit que le rédac­teur de ce texte évoque une séche­resse (à venir ?) qui est tout aus­si « pseu­do » que le reste, de même que la pseu­do-« crise sani­taire Covid ».

En réa­li­té, le PDG d’EDF en poste alors, Jean-Bernard Lévy, a vive­ment cri­ti­qué le pro­jet du gou­ver­ne­ment de déman­te­ler la filière nucléaire ; c’est pour cette prise de posi­tion qu’il a été « remer­cié » : « On n’a pas de pro­blèmes d’ex­per­tise, les com­pé­tences, les experts, on les a […]. On a beau­coup de chan­tiers en paral­lèle et, d’une cer­taine manière, on manque de bras, parce qu’on n’a pas assez d’é­quipes for­mées […]. Un sou­deur, un tuyau­teur, il faut deux, trois ans pour le for­mer », dit-il. « Et pour­quoi on n’a pas assez d’é­quipes for­mées ? Parce que l’on nous a dit que le parc nucléaire va décli­ner, « pré­pa­rez-vous à fer­mer des cen­trales ». Évidemment, on n’a pas embau­ché des gens pour en construire 12, on a embau­ché des gens pour en fer­mer 12(1)».

Merci qui ? Merci, Macron !

La pseudo-sécheresse

Il a plu en Provence, fait excep­tion­nel, trois semaines durant, tous les jours, pen­dant une période à che­val entre mai et juin 2023. Nous sommes donc le 1er août 2023, et il pleut en France un peu par­tout comme vous le voyez sur cette cap­ture d’image de Météo-France, sauf sur la Provence qui a déjà eu sa part.

Rien de plus habi­tuel. Mais la réa­li­té importe peu à nos « élites » ; vous pou­vez tou­jours pré­tendre que l’herbe est verte, vos diri­geants feront tout pour vous faire croire qu’elle est rouge.

Beaucoup de fon­taines en Provence ont été assé­chées par décret pré­fec­to­ral l’année der­nière et leur débit n’a pas été réta­bli alors que nos fon­taines consti­tuent un atout tou­ris­tique indé­niable dans le pays qui est le plus visi­té au monde.

Nombre de ques­tions sur le sujet res­te­raient en sus­pens, et l’omerta gou­ver­ne­men­tale aurait pu per­du­rer, si le séna­teur Alain Houpert, au micro d’Alain Bercoff sur Sud-Radio le 12 avril 2023, ne nous avait aler­tés sur les rai­sons véri­tables de cette nou­velle mani­pu­la­tion. Il nous apprend, en effet, que le gou­ver­ne­ment fran­çais aurait signé un accord avec les pays du Golfe échan­geant l’eau du ter­ri­toire fran­çais contre des hydro­car­bures à rai­son de 4 mil­liards de m³ par an, soit la tota­li­té de la consom­ma­tion des Français(2). Cette eau serait ache­mi­née par 66 tan­kers au départ de Fos et de Martigues, pui­sée dans la Durance et le Verdon via l’étang de Berre pour 800 mil­lions de m3 et le reste… dans les nappes phréa­tiques ! Alors, Français, évi­tez de vous dou­cher tous les jours, de laver votre voi­ture et d’arroser votre jar­din pour que les magnats du pétrole puissent faire pous­ser des villes nou­velles dans le désert, comme ce pro­jet tita­nesque dont les tra­vaux ont déjà débu­té, et dont Ouest-France du 14 jan­vier 2023 nous com­mu­nique quelques carac­té­ris­tiques : « Imaginez un mélange du Los Angeles futu­riste du film Blade Runner et de la Cité radieuse de Le Corbusier, en ver­sion éco­lo… « The Line », un long immeuble mono­lithe recou­vert de miroirs, large de 200 m et qui s’étire sur 170 km, (et haut de 500 m, ndlr) abri­tant une ville futu­riste, est le pro­jet fou de Mohammed ben Salmane, dit « MBS », prince héri­tier d’Arabie Saoudite. »