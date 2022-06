Élections législatives 2022 : la revanche du Titanic et le triomphe de l’inertie

« Surtout, pas de vagues ! »

En ce milieu d’année 2022, la France est à feu et à sang dans les ban­lieues, dans les centre-villes, et même désor­mais dans les petits bourgs de cam­pagne ; chaque semaine (ou presque), on immole – comme on immole un mou­ton – un Français par égor­ge­ment et chaque semaine (ou presque), la France est humi­liée par ses diri­geants qui veulent la voir dis­pa­raître ; mais la consigne don­née aux médias et aux par­tis poli­tiques consen­suels ou com­plices (Ensemble, RN, Nupes, LR) est : « Surtout, ne pas faire de vagues ! »

Les par­tis poli­tiques qui col­la­borent acti­ve­ment ou pas­si­ve­ment à main­te­nir le sys­tème en place sont ceux qui ont dépas­sé 10 % des votants aux der­nières élec­tions légis­la­tives, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont légi­times étant don­né que plus de la moi­tié des Français ne se sont pas dépla­cés pour voter.

Les Français avaient été déjà bien for­ma­tés, anes­thé­siés, pour les Présidentielles, qui avaient vu se ren­con­trer, lors d’un débat sopo­ri­fique, Macron et Le Pen, cette der­nière ayant soi­gneu­se­ment évi­té d’émettre la moindre cri­tique envers son inter­lo­cu­teur (on ne dira pas son « adver­saire ») comme si un accord avait été pas­sé préa­la­ble­ment entre eux. Marine Le Pen veut accé­der à la cour des grands mais elle n’est pas assez per­verse ni men­teuse pour jouer conve­na­ble­ment son rôle, celui que les pré­da­teurs sans scru­pules comme Macron savent tenir par­fai­te­ment. Encore un effort, Marine !

« Pas de vagues ! » : voi­là qui me per­met d’introduire la brève évo­ca­tion du nau­frage du Titanic que vous décou­vri­rez dans les lignes ci-après. En effet, le Titanic a cou­lé dans une mer d’huile, quelques vagues, même quelques vague­lettes, auraient peut-être per­mis aux marins du bateau de repé­rer la masse proche de l’iceberg qui allait le cou­ler. Comme quelques vagues auraient per­mis aux Français de secouer leur torpeur.

La force de l’inertie

« Renversez la vapeur ! Machine arrière toute ! » J’en reviens à cette image du Titanic qui reste pour moi le sym­bole par­fait de notre fin de cycle(1). Ces phrases ont été hur­lées dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 par le com­man­dant en second du Titanic, William Murdoch, lorsqu’il s’est trou­vé infor­mé de la pré­sence d’un ice­berg droit devant la marche du bateau.

Ces ordres n’ont ser­vi à rien, même s’ils ont été exé­cu­tés sur l’instant. Pourquoi ? Tout sim­ple­ment parce que le Titanic était entraî­né par son élan, non pas un élan dyna­mique, mais par la force de l’inertie, sa masse, son poids.

Le nau­frage du Titanic est l’une des pre­mières et des plus allé­go­riques mani­fes­ta­tions des temps modernes de ce que l’on appelle l’hubris, c’est-à-dire la vani­té, le maté­ria­lisme, la convoi­tise et l’arrogance consi­dé­rées comme valeurs ultimes et suprêmes, le por­trait même des titans psy­cho­pathes qui dirigent actuel­le­ment le monde.

Le tita­nisme (ou le pro­mé­théisme) est l’un des attri­buts de l’hubris ; ou bien c’est l’hubris qui est l’une des carac­té­ris­tiques du titanisme.

Les pas­sa­gers du Titanic forment, pour la plu­part, une clien­tèle de gens riches qui n’ont aucune com­pas­sion pour les petites gens des niveaux infé­rieurs, infé­rieurs, au propre (plus le pont est supé­rieur, plus les places sont chères) comme au figu­ré, la hié­rar­chie sur la terre ferme comme sur un bateau se rap­por­tant uni­que­ment à l’épaisseur du por­te­feuille sans autre consi­dé­ra­tion. Ceux qui se sou­viennent du beau film épo­nyme de James Cameron ont noté la morgue de l’homme d’affaires qui consi­dère sa fian­cée, l’héroïne du film, comme l’une de ses bonnes opérations.

Le Titanic avait été conçu pour être le plus grand, le plus beau, le plus cher, le plus rapide de tous les bateaux ayant jamais navi­gué ; on le disait au sur­plus insub­mer­sible ; on se dit qu’il ne pou­vait s’appeler autre­ment que le Titanic, évo­quant la puis­sance, la force, le gigan­tisme ; comme l’ont évo­qués les gratte-ciel de la même époque et les tours gigan­tesques de la nôtre ; c’est à celui qui construi­ra la plus grande, sor­tie des sables ou pul­lu­lant, chancres tita­nesques, dans les méga­poles du monde entier.

Le Titanic empor­tait donc avec lui une popu­la­tion à son image, le navire lourd de son propre poids et les pas­sa­gers lourds du poids de toutes les bas­sesses et igno­mi­nies que les hommes accu­mu­laient depuis des géné­ra­tions jusqu’à en deve­nir obèses et qui étaient repré­sen­tés sur les ponts du bateau jusqu’à la cari­ca­ture. Et cette socié­té de plai­sirs et de futi­li­té errait, hagarde, dans les cour­sives infé­rieures du navire qui com­men­çaient à se rem­plir d’eau, ou se ber­çait, dans les ponts supé­rieurs, des romances à la mode, pen­dant que le paque­bot qui les por­tait, qui n’était plus gou­ver­né, se diri­geait droit vers l’iceberg, vers son des­tin final qui allait deve­nir emblé­ma­tique du nôtre.

Deux ans plus tard écla­tait la pre­mière guerre mondiale.

Je vais ris­quer une com­pa­rai­son que cer­tains vont peut-être juger dis­pro­por­tion­née, et pourtant !

Le peuple fran­çais, au moment où j’écris ces lignes, com­plè­te­ment décé­ré­bré par les médias et entiè­re­ment sou­mis aux injonc­tions gou­ver­ne­men­tales, n’a plus d’autre ave­nir que de se diluer dans un mag­ma informe qui affec­te­ra son essence même et les condi­tions de sa survie.

La popu­la­tion qu’on a pous­sée vers les urnes, il y a quelques jours, comme si leur dépla­ce­ment allait chan­ger grand-chose, était-elle dif­fé­rente de celle du Titanic ?

Non ; c’était la même mais aug­men­tée encore de la charge des renon­ce­ments (des lâche­tés), des égoïsmes, du confort et de l’abêtissement, de l’avachissement final pro­gram­mé pour elle, guerre après guerre, par les maîtres du monde pen­dant le siècle qui s’est écou­lé entre les deux évé­ne­ments ; comme elle, elle n’avançait plus que par la force de l’inertie, se lais­sant traî­ner misé­ra­ble­ment vers un tra­gique dénoue­ment. Comme elle, elle était, et donc est encore, com­plè­te­ment incons­ciente des enjeux et de sa fin prochaine.

Le conformisme du troupeau

À l’image du nau­frage du Titanic vient se super­po­ser une autre image, un des­sin qu’on dira sim­pliste et humo­ris­tique, mais qui est, ô com­bien, par­lant : celui du trou­peau de mou­tons en route vers l’abîme, et, pen­dant que ses congé­nères plongent dans le vide, un mou­ton noir fait volte-face et pré­vient le reste du trou­peau : « Quelque chose ne va pas, faites demi-tour ! » (ce qui cor­res­pond au « Renversez la vapeur, machine arrière toute ! » du para­graphe pré­cé­dent); mais, évi­dem­ment, les mou­tons ne seraient pas des mou­tons s’ils avaient une lueur d’intelligence ou une vel­léi­té d’indépendance : « Encore un com­plo­tiste ! Fais ce qu’on te dit de faire ! », lui répondent-ils.

Les éveillés

Bien sûr, un mou­ton noir n’est pas for­cé­ment noir ! Il peut être même plus blanc que les autres, ou plus propre. Ces mou­tons noirs ne sont pas bien nom­breux ; ils viennent de tous les milieux ; ils ont sou­vent par­ti­ci­pé aux deux grands mou­ve­ments révo­lu­tion­naires de ces der­nières années (Gilets Jaunes et mou­ve­ment de contes­ta­tion de la dic­ta­ture sani­taire(2)), ils ont com­plè­te­ment renon­cé à se dés­in­for­mer sur tout média offi­ciel (télé­vi­sions, radios, jour­naux), pri­vi­lé­giant les infor­ma­tions don­nées par de rares médias indé­pen­dants (comme le site sur lequel vous lisez cet article) et cer­tains réseaux sociaux ; ils se sont, quand ils ont pu le faire, éloi­gnés des villes et des foules, ils ont sou­vent chan­gé de monde avant que le monde ait pu avoir quelque prise sur eux, ils se sont par­fois conver­tis au loca­lisme et ils se sont don­né les moyens de vivre en autar­cie quand c’était possible.

Ces êtres éveillés, que Julius Evola appe­lait les « êtres dif­fé­ren­ciés », se recon­naissent dans les pro­fils éta­blis par Ariane Bilheran, jeune psy­cho­logue fran­co-colom­bienne, spé­cia­liste des mani­pu­la­tions men­tales, qui, dans l’une de ses vidéos(3), dresse le por­trait en trois pro­fils de ces êtres réa­li­sés dans les­quels cer­tains de nos lec­teurs ne man­que­ront de se retrou­ver :

• pre­mier pro­fil : les per­sonnes ayant une capa­ci­té d’isolement, d’autonomie, qui n’ont pas peur de la soli­tude et qui sont plus avan­cés que la moyenne sur leur rap­port à la mort « le fait d’avoir inté­rio­ri­sé notre rap­port à la mort nous amène à valo­ri­ser la vie plu­tôt que la sur­vie » dit-elle.

• deuxième pro­fil : « les per­sonnes ayant une grande capa­ci­té à dis­tin­guer la véri­té du men­songe, à aller cher­cher la véri­té », en fait, ceux qu’on appelle « les lan­ceurs d’alerte », les per­sonnes un peu plus lucides que d’autres et qui savent démon­ter les méca­nismes de mani­pu­la­tion.

• troi­sième pro­fil : les per­sonnes ayant déjà vécu beau­coup d’épreuves, beau­coup de trau­ma­tismes.

Ces per­sonnes résistent davan­tage à ceux qui font du dis­cours un élé­ment de mani­pu­la­tion.

« À l’inverse », dit-elle « les per­sonnes ayant un haut niveau d’études, les intel­lec­tuels, sont des types de per­sonnes para­doxa­le­ment très sujettes à la mani­pu­la­tion parce qu’elles sont faci­le­ment séduites par le lan­gage ».

Les êtres éveillés, de par la confor­ma­tion même de leur pro­fil psy­cho­lo­gique : indé­pen­dance, amour de la soli­tude, déta­che­ment du monde, ont beau­coup de mal à se recon­naître et à se ras­sem­bler afin que leur action soit plus effi­cace, une action dont ils n’attendent rien en retour mais qu’ils savent devoir accom­plir ; les temps vien­dront bien­tôt où, la néces­si­té fai­sant loi, ce type d’embûches sera écar­té et où ces êtres éveillés pour­ront plei­ne­ment accom­plir leur mission.

Pierre-Émile Blairon

(1) J’en ai lar­ge­ment par­lé dans mon ouvrage L’Iceberg, la Tradition pri­mor­diale contre le Titanisme, paru en juillet 2021 aux Éditions du Lore.

(2) Voir mon article du 23 avril : Signe des temps, l’hystérie élec­to­ra­liste du 23 avril 2022.

(3) Ariane Bilheran