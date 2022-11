« Si c’est non, nous dirons : on continue ! »

Ces per­sonnes sont pla­cées au plus haut niveau des ins­tances euro­péennes par un pro­ces­sus opaque, en dehors de toute règle démo­cra­tique, pour impo­ser aux peuples « leur » Europe, celle du fric et de l’asservissement.

Non, c’est non !

Mais Qui com­plote ? Qui sont les com­plo­teurs dans cette affaire ? Les com­plo­titstes ont-ils tort de les dénon­cer ? Philippe Guillemant, ingé­nieur phy­si­cien diplô­mé de l’École Centrale Paris et de l’Institut de Physique du Globe, Docteur en Physique du Rayonnement et habi­li­té à diri­ger des recherches, nous dit : « J’ai reçu mon diplôme de com­plo­tiste, qui est pro­ba­ble­ment celui dont je suis le plus fier ».

Il faut sine die arrê­ter ces gens-là et les juger pour crimes contre l’hu­ma­ni­té, men­songes, cor­rup­tion. Il y a urgence à les empê­cher de nuire.

Georges Gourdin

(1) Il appa­raît dans les trai­tés signés que l’Europe a com­man­dé 10 doses par per­sonne. 10 doses ? C’est donc que les rap­pels sans fin d’une potion mys­té­rieuse et expé­ri­men­tale sont pré­vus dès le départ. Il fau­dra bien qu’on nous explique.