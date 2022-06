Macron est en retard d’une guerre

(1) Notre pré­sident aurait été bien ins­pi­ré de lire l’ar­ticle de Patrice Lemaître du 25 février 2022 : Russie – Ukraine : oui, mais…

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : un canon fran­çais Caesar. Fleuron de l’armement fran­çais, le Caesar (camion équi­pé d’un sys­tème d’artillerie) est un canon auto­mo­teur de 155 mm mis en ser­vice à l’orée des années 2000. Servant d’abord en Afghanistan, puis au Mali et en Irak, il est deve­nu la carte maî­tresse de l’artillerie fran­çaise. Il offre dis­pose d’une por­tée de près de 40 kilo­mètres, d’une grande pré­ci­sion grâce à son sys­tème infor­ma­ti­sé ain­si que d’une haute cadence de tir cou­plée à une impor­tante puis­sance de feu. Monté sur châs­sis tout-ter­rain, mobile et aéro­trans­por­table, le Caesar répond aux néces­si­tés de pro­jec­tion des forces. Il se vend très bien : 130 ont été ven­dus à l’Arabie saou­dite, et plus récem­ment 52 à la République tchèque. Notre propre artille­rie n’en a pas autant.