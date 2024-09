Attali se fout bien de la démocratie

[ … ] serait mieux fait par un gou­ver­ne­ment tech­nique, qui, dans un monde idéal, ver­rait l’Assemblée lui dire « Faites ce que vous avez de mieux à faire pen­dant les mois qui vous sont attri­bués ». Et on ver­ra ensuite dans un an.

[ … ]

Encore une fois, je pense plus, comme tou­jours, j’ai tou­jours pen­sé que ce qui comp­tait, c’est les pro­grammes.

J’ai don­né une liste de mesures, c’est celles-là qui comptent. Peu importe qui les met en œuvre. C’est les pro­grammes.

La gauche en dehors de LFI traîne de son inca­pa­ci­té pares­seuse et lâche à réflé­chir à un pro­gramme depuis 20 ans. Pas de pro­gramme, pas d’ac­tion, pas d’i­den­ti­té, pas de vision du monde, pas de concep­tion de ce qu’il faut faire pour chan­ger, et donc for­cé­ment, on est à la traîne des autres qui intel­li­gem­ment, eux ont pen­sé, même si je ne suis pas d’ac­cord avec ce qu’ils ont pen­sé.

La droite, c’est pareil. Pas de pen­sée, pas de réflexion. Juste des que­relles d’é­cu­ries qui fait que quand tout le Président prend tout le monde par sur­prise, en fai­sant une dis­so­lu­tion que je n’ai pas approu­vée, eh bien, tout le monde se trouve tout nu. J’ai pas de pro­gramme, qu’est-ce que je fais, eh bien je me colle au pro­gramme de l’autre, et on en arrive à la catas­trophe où l’on est aujourd’hui.