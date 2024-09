Bruxelles impose son premier ministre à la France

Ministre de l’Environnement entre 1993 et 1995, avec Édouard Balladur comme Premier ministre de François Mitterrand, il sera ensuite l’un des ministres les plus proches de… Jacques Chirac, ministre délé­gué aux Affaires euro­péennes dans le gou­ver­ne­ment d’Alain Juppé entre 1995 et 1997, puis ministre des Affaires étran­gères entre 2004 et 2005. Qui s’en sou­vient ?

Après une éclipse à Bruxelles, il rede­vient ministre, de l’Agriculture et de la Pêche (2007−2009) de Nicolas Sarkozy cette fois-ci.

Quand il n’est pas à Paris, il est à Bruxelles.