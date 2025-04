Condamnation de Marine Le Pen : l’extrême-droite la plus bête du monde !

Au moment où je ter­mine ces quelques lignes sur ce bien curieux voyage des deux jeunes espoirs de « l’extrême-droite fran­çaise », j’apprends que Marine Le Pen, recon­nue cou­pable de détour­ne­ment de fonds publics dans l’affaire des assis­tants euro­péens du FN, est condam­née à deux ans de pri­son ferme et cinq ans d’inéligibilité avec appli­ca­tion immé­diate.

Vous l’avez sou­vent lu sous ma plume ou dans ces colonnes :

il est inutile de se renier et de tra­hir ses élec­teurs pour espé­rer ama­douer des gens qui vous méprisent et qui ne chan­ge­ront jamais d’avis à votre égard.

La seule atti­tude payante et digne vis‑à vis de soi-même et de ceux qui croient en vous est de conti­nuer à énon­cer ses véri­tés et le pro­gramme pour lequel on a été élu, ou pour lequel on se bat, sans com­pro­mis­sion ni fai­blesse, en fai­sant ce qui doit être fait, sans en attendre quelque récom­pense ; c’est un bien noble pro­jet pour les poli­ti­ciens de notre fin de cycle inca­pables de s’intéresser à autre chose qu’à leur petite per­sonne.

On ne pour­ra pas me repro­cher de bon­dir sur cette déso­lante annonce pour cri­ti­quer, après coup des prises de posi­tion qui ne pou­vaient logi­que­ment qu’amener à ce triste résul­tat (comme le font ceux qui n’ont jamais rien vu venir mais qui veulent rat­tra­per le train en marche).

Il y a des dizaines d’années que j’applique ce prin­cipe : « Ne jamais renier ses idées pour un béné­fice à court terme » et que j’ai expo­sé, dans ces mêmes colonnes, dans plu­sieurs articles, lorsque Marine Le Pen a com­men­cé à vou­loir « dédia­bo­li­ser » son parti.

Je veux ici m’insérer dans le contexte d’une lutte pri­mor­diale entre,

• d’une part, les tenants d’un monde tra­di­tion­nel, le monde de nos ancêtres, monde dont nous expo­sons, avec les autres inter­ve­nants, les valeurs intan­gibles à cha­cun de nos articles sur ce même site, et

• d’autre part, le monde uni­for­mi­sa­teur, déca­dent et glo­ba­liste que nos enne­mis veulent nous impo­ser et que nous reje­tons avec nos der­nières forces.

C’est le sens même du com­bat que j’ai com­men­cé en 1966 et qui ne s’achèvera pro­ba­ble­ment qu’avec cette vie.

Cette condam­na­tion de Marine Le Pen, tout aus­si injuste et ignoble qu’elle puisse être, porte gra­ve­ment atteinte à l’ensemble de ce com­bat et à l’ensemble de ceux qui ont, pen­dant de longues années, espé­rer le voir abou­tir. On n’entraîne pas 11 mil­lions de Français à sa suite sans avoir préa­la­ble­ment pré­pa­ré le ter­rain et défi­ni les condi­tions du com­bat et de la vic­toire qui aurait pu s’ensuivre.

On le fait encore moins si l’on a eu pour toute ambi­tion que de pauvres et indignes inté­rêts personnels.

Le voyage d’allégeance de l’extrême-droite française au gouvernement de Netanyaou

On n’aura rete­nu de Guy Mollet que sa phrase deve­nue célèbre « la droite fran­çaise est la plus bête du monde ».