Pédophilie dans l’Église : et pourquoi pas un million de victimes ?

En boucle, ce 6 octobre, tous les médias ont dénoncé d’une seule voix le tsunami de la pédophilie dans l’Église catholique

Suivant le rap­port Sauvé, depuis 1950, soit en 70 ans, c’est au moins 216 000 mineurs vic­times d’a­bus sexuels dans l’Église. La com­mis­sion Sauvé estime que le nombre de vic­times atteint 330 000 si l’on ajoute les agres­seurs laïcs. Autrement-dit, les bedeaux et bedelles comme la bonne du curé. Là-des­sus, l’an­ti-clé­ri­cal de pos­ture Jérôme Béglé sur C‑News, Face à l’Info, en remet une couche. Il déclare sans ver­gogne qu’en fait, beau­coup de vic­times sont déjà mortes et ne pour­ront plus témoi­gner. Selon lui, il y aurait donc 400 000, voire 500 000 vic­times. 500 000 en 70 ans, cela fait 20 vic­times par jour, tous les jours pen­dant 70 ans, dimanche com­pris ! Qui dit mieux ?

Halte au feu !

Mais d’où sortent ces chiffres ver­ti­gi­neux qui font val­ser les paquets de mille ? Face au peu de témoi­gnages dis­po­nibles, cette Commission (pré­ten­due) Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) a fait appel à l’Inserm, qui a réa­li­sé une enquête en popu­la­tion géné­rale sur un échan­tillon repré­sen­ta­tif de 28 000 per­sonnes. Le rap­port pré­cise qu’il s’a­git d’une éva­lua­tion sta­tis­tique avec un inter­valle de confiance de plus ou moins 50 000 vic­times. Plus ou moins 50 000 vic­times, vous avez bien lu, en matière d’ac­cu­sa­tion pédo­phile, on n’est pas à 50 000 près.

Rendons au curé de Cucugnan ce qui appar­tient au mal­propre curé de Camaret, qui a les c…qui pendent. Selon cette enquête 1,2 % des per­sonnes ayant fré­quen­té l’Église durant l’en­fance ont été vic­times d’a­gres­sions sexuelles. Par contre, l’en­quête rap­pelle que le cadre fami­lial reste le lieu pri­vi­lé­gié des abus sexuels. 3,7 % des Français ont subi une agres­sion par un membre de leur famille avant 18 ans. Le rap­port Sauvé met en cause envi­ron 3 000 reli­gieux sur la période. Rappelons qu’il ne reste plus qu’en­vi­ron 15 000 prêtres aujourd’­hui pour quelques 1 000 imams ver­tueux, eux.

Bref, l’a­char­ne­ment de la République laïque contre la seule Église catho­lique ne désarme pas depuis la loi de 1905 sur la sépa­ra­tion des Églises et de l’État. Pour les mos­quées, temples, syna­gogues, pas de pro­blème. Casser du catho, quoi de moins dan­ge­reux pour les jour­na­leux en mal de buzz, tout le monde n’est pas Charlie.

Dans nos colonnes, en 2017, nous dénon­cions l’en­quête à charge d’Élise Lucet dans son émis­sion Cash inves­ti­ga­tion.



Deux heures d’é­mis­sion avec de gros moyens enga­gés pen­dant un an. Dès le début, on apprend que l’Église est res­pon­sable de dizaines de mil­liers d’actes pédo­philes. Le décor est plan­té. Une mon­tée cres­cen­do qui com­mence par la pédo­phi­lie « ordi­naire » du curé de cam­pagne pour finir au som­met de la pyra­mide au Vatican chez le pape François.

Mme Lucet inter­pelle des digni­taires de l’Église en leur repro­chant de ne pas dénon­cer à la jus­tice les faits qui leur sont rap­por­tés. Ce à quoi ils lui répondent, cha­cun son bou­lot. Nous c’est de par­don­ner, faites le vôtre.

Après tout, le secret de la confes­sion n’est-il pas le fon­de­ment même ladite confes­sion ?

Il ne s’a­git ici en aucun cas de défendre ces pra­tiques immondes. Les cou­pables de ces actes odieux doivent être pour­sui­vis sans pitié.

Je m’in­ter­roge sim­ple­ment sur ce coup de pro­jec­teur des tra­vers de la reli­gion CATHOLIQUE lar­ge­ment sur­ex­po­sée. Une fois de plus, c’est bien facile.

La fatwa ne se décline pas chez les cathos

Le lob­bying for­ce­né des médias pro­gres­sistes qui n’ont de cesse de détruire la civi­li­sa­tion euro­péenne, son his­toire, ses fon­de­ments, et s’a­charne à tirer sur la pro­ces­sion tout en se pro­té­geant avec habi­li­té et détermination.