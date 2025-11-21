David Lisnard ferait mieux de s’occuper des maires

En novembre 2022, nous inter­ro­gions sur la per­ti­nence d’in­vi­ter le tyran Zelensky au 104e Congrès des Maires de France :

Cette invi­ta­tion était si gro­tesque que nous nous deman­dions si Zelensky ne pré­pa­rait son exil à Cannes ?(1) Cette inter­ven­tion incon­grue fut sui­vie d’une opé­ra­tion orches­trée au niveau natio­nal de pavoi­ser les mai­ries du dra­peau ukrai­nien avant d’être remi­sé pitoya­ble­ment dans les oubliettes(2).

Cette com­plai­sance inop­por­tune de David Lisnard, pré­sident de l’AMF (Association des Maires de France), n’a pas ser­vi de leçon. Cette année celui-ci invite — ou plus exac­te­ment — ne refuse pas l’in­ter­ven­tion du Chef d’État-major des Armées (CEMA), Fabien Mandon, qui a pour mis­sion de nous pré­pa­rer à la guerre contre la Russie.

Sur un ton frêle et imma­ture, celui-ci qui pré­tend être le Chef des Armées — sachant que le « vrai chef » c’est Macron(3) — déclare au micro de la tri­bune : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » , ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment », et appe­lant les maires à abor­der ces sujets dans leurs com­munes pour sen­si­bi­li­ser les citoyens.

Mais com­ment David Lisnard a t‑il pu lais­ser pas­ser une telle chose, d’au­tant qu’il réci­dive ? Son image de « libé­ral » est donc com­plè­te­ment usur­pée. Liberté – Liberté – Liberté, s’ex­clame t‑il ? Mais quelle liber­té défend-il lors­qu’il accepte que le Pouvoir pari­sien se serve de sa tri­bune pour faire pas­ser ses pires messages ?

La préoccupation majeure des maires de France touche à la sécurité de leurs concitoyens

Ils auraient pré­fé­ré — puis­qu’il est là — que le Chef d’État-major des Armées tînt plu­tôt ce type de discours :