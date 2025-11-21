David Lisnard - 107 congres maires 2025

David Lisnard ferait mieux de s’occuper des maires

21 novembre 2025

En novembre 2022, nous inter­ro­gions sur la per­ti­nence d’in­vi­ter le tyran Zelensky au 104e Congrès des Maires de France :

Cette invi­ta­tion était si gro­tesque que nous nous deman­dions si Zelensky ne pré­pa­rait son exil à Cannes ?(1) Cette inter­ven­tion incon­grue fut sui­vie d’une opé­ra­tion orches­trée au niveau natio­nal de pavoi­ser les mai­ries du dra­peau ukrai­nien avant d’être remi­sé pitoya­ble­ment dans les oubliettes(2).

Cette com­plai­sance inop­por­tune de David Lisnard, pré­sident de l’AMF (Association des Maires de France), n’a pas ser­vi de leçon. Cette année celui-ci invite — ou plus exac­te­ment — ne refuse pas l’in­ter­ven­tion du Chef d’État-major des Armées (CEMA), Fabien Mandon, qui a pour mis­sion de nous pré­pa­rer à la guerre contre la Russie.

Sur un ton frêle et imma­ture, celui-ci qui pré­tend être le Chef des Armées — sachant que le « vrai chef » c’est Macron(3) — déclare au micro de la tri­bune : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » , ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment », et appe­lant les maires à abor­der ces sujets dans leurs com­munes pour sen­si­bi­li­ser les citoyens.

Fabien Mandon - 107 congres maires 2025 (2)

Mais com­ment David Lisnard a t‑il pu lais­ser pas­ser une telle chose, d’au­tant qu’il réci­dive ? Son image de « libé­ral » est donc com­plè­te­ment usur­pée. Liberté – Liberté – Liberté, s’ex­clame t‑il ? Mais quelle liber­té défend-il lors­qu’il accepte que le Pouvoir pari­sien se serve de sa tri­bune pour faire pas­ser ses pires messages ?

La préoccupation majeure des maires de France touche à la sécurité de leurs concitoyens

Ils auraient pré­fé­ré — puis­qu’il est là — que le Chef d’État-major des Armées tînt plu­tôt ce type de discours :

« Le por­trait est très noir et je crois qu’il faut le dire. La Russie L’islam conqué­rant est convaincu(e) que les Européens sont faibles. Pourtant nous sommes forts. Fondamentalement plus forts que la Russie l’is­lam conqué­rant. À la condi­tion d’accepter que nous vivons dans un monde en risque et que l’on peut uti­li­ser la force. La France a les com­pé­tences tech­niques pour « pro­duire ce qu’il y a de mieux au monde en matière de Défense, comme les drones.
Nous avons tout pour dis­sua­der Moscou l’is­lam conqué­rant. Ce qu’il nous manque, c’est la force d’âme pour accep­ter de nous faire mal pour défendre la Nation. »

Cela, les maires le com­pren­draient. À la place il leur est deman­dé de pré­pa­rer leurs enfants à mou­rir pour un petit pays loin­tain et cor­rom­pu en affron­tant l’une des armées les plus puis­santes du monde, de sur­croît dotée de l’arme nécléaire.Émoticône étonnement
Tout ceci est d’au­tant plus gro­tesque que l’ambas­sade de Russie à Paris avait déjà réagi le mois pré­cé­dent à d’autres pro­pos bel­li­queux du petit chef des armées :

C’est avec indi­gna­tion que nous avons pris connais­sance des décla­ra­tions du chef d’é­tat-major des Armées, le géné­ral Fabien Mandon, à l’Assemblée natio­nale, selon les­quelles l’armée fran­çaise devrait être « prête à un choc dans trois, quatre ans » face à la Russie. Selon lui, notre pays « peut être ten­té de pour­suivre la guerre » sur le conti­nent euro­péen.
L’Ambassade juge néces­saire de ras­su­rer les citoyens fran­çais, que le géné­ral semble avoir vou­lu effrayer : la Russie n’a jamais eu, et n’a tou­jours pas, l’intention d’attaquer la France ou quelque autre pays de l’Union euro­péenne, ni aujourd’hui, ni dans trois ou quatre ans, ni à l’avenir. Il est pos­sible que le géné­ral Mandon nour­risse lui-même de tels pro­jets, dans ce cas, il avait expli­ci­te­ment dévoi­lé qui était le véri­table ins­ti­ga­teur de la guerre. [source]

Par ailleurs, lors­qu’il est à Cannes, David Lisnard prône l’a­mi­tié franco-russe :

Macron n’en­tend rien à ces com­mu­ni­qués offi­ciels. Lui sait que la Russie veut nous envahir.

David Lisnard nour­rit des ambi­tions pré­si­den­tielles. Il s’y prend mal pour atti­rer la sym­pa­thie des maires qui sont très cri­tiques à l’é­gard de l’in­ter­ven­tion de Fabien Mandon : « Incompréhension », « ça nous a séchés » : les maires réagissent aux pro­pos du chef des armées sur un pos­sible conflit, titre France Bleu.

