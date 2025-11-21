David Lisnard ferait mieux de s’occuper des maires
En novembre 2022, nous interrogions sur la pertinence d’inviter le tyran Zelensky au 104e Congrès des Maires de France :
Cette invitation était si grotesque que nous nous demandions si Zelensky ne préparait son exil à Cannes ?(1) Cette intervention incongrue fut suivie d’une opération orchestrée au niveau national de pavoiser les mairies du drapeau ukrainien avant d’être remisé pitoyablement dans les oubliettes(2).
Cette complaisance inopportune de David Lisnard, président de l’AMF (Association des Maires de France), n’a pas servi de leçon. Cette année celui-ci invite — ou plus exactement — ne refuse pas l’intervention du Chef d’État-major des Armées (CEMA), Fabien Mandon, qui a pour mission de nous préparer à la guerre contre la Russie.
Sur un ton frêle et immature, celui-ci qui prétend être le Chef des Armées — sachant que le « vrai chef » c’est Macron(3) — déclare au micro de la tribune : « Il faut accepter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » , ajoutant qu’il fallait se préparer à « souffrir économiquement », et appelant les maires à aborder ces sujets dans leurs communes pour sensibiliser les citoyens.
Mais comment David Lisnard a t‑il pu laisser passer une telle chose, d’autant qu’il récidive ? Son image de « libéral » est donc complètement usurpée. Liberté – Liberté – Liberté, s’exclame t‑il ? Mais quelle liberté défend-il lorsqu’il accepte que le Pouvoir parisien se serve de sa tribune pour faire passer ses pires messages ?
La préoccupation majeure des maires de France touche à la sécurité de leurs concitoyens
Ils auraient préféré — puisqu’il est là — que le Chef d’État-major des Armées tînt plutôt ce type de discours :
« Le portrait est très noir et je crois qu’il faut le dire.
La Russie L’islam conquérant est convaincu(e) que les Européens sont faibles. Pourtant nous sommes forts. Fondamentalement plus forts que la Russie l’islam conquérant. À la condition d’accepter que nous vivons dans un monde en risque et que l’on peut utiliser la force. La France a les compétences techniques pour « produire ce qu’il y a de mieux au monde en matière de Défense, comme les drones.
Nous avons tout pour dissuader
Moscou l’islam conquérant. Ce qu’il nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour défendre la Nation. »
Cela, les maires le comprendraient. À la place il leur est demandé de préparer leurs enfants à mourir pour un petit pays lointain et corrompu en affrontant l’une des armées les plus puissantes du monde, de surcroît dotée de l’arme nécléaire.
Tout ceci est d’autant plus grotesque que l’ambassade de Russie à Paris avait déjà réagi le mois précédent à d’autres propos belliqueux du petit chef des armées :
C’est avec indignation que nous avons pris connaissance des déclarations du chef d’état-major des Armées, le général Fabien Mandon, à l’Assemblée nationale, selon lesquelles l’armée française devrait être « prête à un choc dans trois, quatre ans » face à la Russie. Selon lui, notre pays « peut être tenté de poursuivre la guerre » sur le continent européen.
L’Ambassade juge nécessaire de rassurer les citoyens français, que le général semble avoir voulu effrayer : la Russie n’a jamais eu, et n’a toujours pas, l’intention d’attaquer la France ou quelque autre pays de l’Union européenne, ni aujourd’hui, ni dans trois ou quatre ans, ni à l’avenir. Il est possible que le général Mandon nourrisse lui-même de tels projets, dans ce cas, il avait explicitement dévoilé qui était le véritable instigateur de la guerre. [source]
Par ailleurs, lorsqu’il est à Cannes, David Lisnard prône l’amitié franco-russe :
Macron n’entend rien à ces communiqués officiels. Lui sait que la Russie veut nous envahir.
David Lisnard nourrit des ambitions présidentielles. Il s’y prend mal pour attirer la sympathie des maires qui sont très critiques à l’égard de l’intervention de Fabien Mandon : « Incompréhension », « ça nous a séchés » : les maires réagissent aux propos du chef des armées sur un possible conflit, titre France Bleu.
Lire : Le drapeau ukrainien commence à disparaître des frontons des mairies du 8 octobre 2023
Chacun se souvient de cette célèbre exclamation d’Emmanuel Macron, prononcée le 13 juillet 2017 à l’encontre du chef d’État-Major Pierre de Villiers : « C’est moi le chef ! »
Aucun commentaire