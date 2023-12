Du Zemmour chroniqueur au Zemmour politicien, la volte-face

À la fin de l’en­tre­tien, Léa Salamé conclut :

« Moi je note par­fois chez vous que vous aimez tel­le­ment la France, vous vou­lez tel­le­ment, vous le juif, faire plus goy que goy, plus Français que Français, que vous en arri­vez à remettre en cause Vichy, à rééva­luer Pétain. Là, c’est dan­ge­reux !«

Ce à quoi, l’au­teur de l’ou­vrage répond :

« Est-ce que vous pour­riez évi­ter la psy­cha­na­lyse de bazar ? Ça serait bien. »

« Pourquoi vous me rame­nez à mon état de juif ? » a‑t-il ensuite inter­ro­gé.

« Je pour­rais mon­ter sur mes grands che­vaux et vous dire que c’est anti­sé­mite. Je suis un Français qui m’in­ter­roge » a expli­qué Éric Zemmour.