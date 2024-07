Casse-tête Castets

C’est un grand show de télé­réa­li­té répu­bli­cain, l’a­vis de recherche du pro­chain maillon faible du gou­ver­ne­ment : le Premier Ministre. Après Borne, homo­sexuelle non décla­rée, Gabynounet homo­sexuel décla­ré, c’est une incon­nue au bataillon qui sort du cha­peau pour revê­tir l’ha­bit offi­ciel de fusible. Celui ou celle qui sau­te­ra pour sau­ver d’un mau­vais pas le Président en place, ici Macron.

C’est donc une cer­taine Lucie Castets qui met fin à ce casse-tête bas du front popu­laire. Du coup, tous les moteurs de recherche con-verge vers la don­zelle qui, sym­bole de média­ti­sa­tion abso­lu, se voit aus­si sec « wiki­pé­dia­ti­ser » :

On y découvre qu’elle aurait un enfant dont on ignore tout (le sexe, la cou­leur, le sys­tème de pro­créa­tion), pas de con-joint iden­ti­fié, et qu’elle serait spor­tive : foot­bal­leuse. De là à sup­pu­ter sur son orien­ta­tion… digne de suc­cé­der aux deux pré­cé­dents.

Elle a certes une bonne gueule. Imaginez un peu, on aurait pu devoir se far­cir la mau­dite Mathilde Panot, si bien décrite par Jacques Brel.

On entend chez les bas du front popu­laire répu­bli­cain qu’elle coche­rait toutes les bonnes cases.

• En effet, Lucie Castets est très active pour rui­ner Paris. Elle est direc­trice finan­cière de la ville de Paris, ville dont la dette a qua­si­ment dou­blé en un man­dat (9 mil­liards) et qui est à deux doigts d’être mise sous tutelle bud­gé­taire. C’est de bon augure pour la suite de la France qu’il faut détruire.

• Elle fait par­tie de l’Observatoire National de l’Extrême Droite : ONED. Un comi­té théo­dule gras­se­ment sub­ven­tion­né par notre impôt pour nous observer.

On y compte d’autres per­son­na­li­tés comme Danièle Obono, Clémentine Autain, Manon Aubry ou encore Marine Tondelier.

Elle ne sera pas Première Ministre. Il semble que Jean Mimi Macron ne veuille pas intro­ni­ser cette jolie dame.

Lucie Castets pourrait alors devenir la Première Ministre à ne jamais avoir été Premier Ministre.

Trêve olym­pique oblige, le jeu de télé­réa­li­té repren­dra après panem et cir­censes. Qu’est-ce qu’on se marre avec tous ces gens.

Michel Lebon