Le prêtre Léon Morin n’aura pas sa messe à l’église de La Madeleine

Haut lieu des hom­mages aux artistes dis­pa­rus, l’é­glise de La Madeleine a accueilli les plus grands de nos artistes. De Chopin en 1849 à Johnny Hallyday en 2017 : citons Offenbach, Mistinguett, la jeune pan­théo­ni­sée Joséphine Baker en 1975, Tino Rossi, Thierry le Luron, Dalida, Trenet, Bécaud, Henri Salvador et bien d’autres artistes.

On attendait Bébel

On se sou­vient de l’air embar­ras­sé de Macron avec le gou­pillon devant le cer­cueil de Johnny en 2017. Largement cri­ti­qué pour sa pré­sence à cette messe, pré­sen­té par la Bien Pensance gau­chiste comme un coup de canif à la sacro-sainte laï­ci­té. Plus ques­tion désor­mais pour Macron de se com­pro­mettre devant l’hô­tel de Dieu.

Allez, hop ! On déménage la République aux Invalides pour les messes républicaines des pipoles

Et puis on connaît le pavé, les empla­ce­ments pour la musique de la Garde répu­bli­caine, le bar­num pour les invi­tés et le cous­sin rouge pour la Légion d’honneur.

Le show est tou­jours prêt dans cette cour des Invalides, tout d’a­bord réser­vée à nos sol­dats morts pour la France depuis le retour des cendres de Napoléon en 1840. La cour a fini par accueillir des per­son­na­li­tés civiles. Le com­man­dant Cousteau en 1997, civil mais ancien de La Royale. Chaban Delmas en 2000, civil mais ex-offi­cier (certes pas bien long­temps). Depuis, des per­son­na­li­tés poli­tiques et diverses comme Charles Aznavour et main­te­nant Bébel.

La céré­mo­nie a été plu­tôt bien orches­trée. Le céré­mo­nial est main­te­nant bien rodé. J’ai regret­té que le cer­cueil du Morfalou ne soit pas por­té par des légion­naires à la place de Gardes répu­bli­cains. Cela aurait mieux col­lé au per­son­nage de fiction.

Jean-Paul, et non pas Jean-Pierre pour les nulles, ne sera lâche­ment tué qu’une seule fois au ciné­ma. Dans le dos, à la fin du film Le Professionnel. Avec en fond sonore, la magni­fique musique d’Ennio Morricone. Son cer­cueil quit­te­ra la cour sur cette musique inter­pré­tée par la Garde. Émouvant clin d’œil. J’avoue avoir été ému à ce moment, ce sen­ti­ment hor­rible de voir toute une France dis­pa­raître avec lui.