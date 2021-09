Le Passeport numérique est requis pour… aller dehors !

Nos dirigeants gèrent la crise de la Covid par la manipulation et la contrainte

Partis de tra­vers, ils s’embourbent de men­songe en men­songe, le men­songe sui­vant rem­pla­çant le pré­cé­dent deve­nu trop gros, ce qui finit par aler­ter même les Français lobo­to­mi­sés par les médias subventionnés.

Les exemples des absur­di­tés impo­sées par un gou­ver­ne­ment incon­sé­quent et tyran­nique font flo­rès. Nous évo­que­rons ici le pas­se­port numé­rique pour les terrasses.

Exemple vécu :

• j’entre dans une bou­lan­ge­rie, le masque régle­men­taire en place sur mon visage, pour ache­ter une vien­noi­se­rie

• la ven­deuse me demande si « c’est pour consom­mer en ter­rasse ?»

• oui, lui dis-je

• alors elle me demande mon pas­se­port numé­rique ! Je suis entré dans le maga­sin, j’ai fait la queue pour être ser­vi, et lorsque je sors, je dois pré­sen­ter le pas­se­port de la honte !

Nous sommes deve­nus com­plè­te­ment fous !

Le comble de cette absur­di­té c’est que l’on parque ain­si sur les ter­rasses les per­sonnes vac­ci­nées dont on sait à pré­sent de façon cer­taine qu’elles sont sou­vent por­teuses du virus et conta­gieuses, tout en n’é­tant pas du tout à l’a­bri puisque la piqûre endu­rée n’est pas même un vac­cin pro­tec­teur. Ainsi les per­sonnes « vac­ci­nées » (les guille­mets sont de rigueur), ras­sem­blées sur les ter­rasses avec leur pas­se­port numé­rique, ont de plus fortes pro­ba­bi­li­tés d’at­tra­per le virus — si ce n’est déjà fait — que les non-vac­ci­nées(1).

Donc les per­sonnes qui vont en ter­rasse aug­mentent le risque de trans­mis­sion de la Covid, tout à fait à l’in­verse de ce qui est annon­cé sur ce panneau.

Bref, tout faux !

Massimo Luce

(1) Selon un rap­port de Health Public England, 64,8% des per­sonnes décé­dées du variant Delta entre le 1/​2/​2021 et le 2/​8/​2021 étaient « vac­ci­nées » ! [source]