Estrosi, figure de proue du Totalitarisme en Marche

Alors qu’il ne fait plus de doute sur le fait que la vac­ci­na­tion ne pro­tège en aucune manière du virus, Estrosi ose — oui, on sait : « Les cons, ça ose tout. C’est à ça qu’on les recon­naît »(1) — Estrosi ose envi­sa­ger de sup­pri­mer les allo­ca­tions chô­mage aux per­sonnes les plus dému­nies qui ne veulent pas se faire injec­ter une potion qui ne sert à rien. Il faut être maire de Nice pour sor­tir une si hon­teuse menace.

Les Européens doivent être tous fichés et tracés numériquement

Ursula von der Leyen à Bruxelles, Macron à Paris et Estrosi à Nice, tous pilo­tés par l’o­li­gar­chie finan­cière et son délé­gué pour l’Europe, Klaus Schwab, veulent éta­blir un pas­se­port numé­rique pour tous. C’est déci­dé. C’est dans les car­tons. Et le pro­ces­sus se met en place, irréversiblement.

Le scé­na­rio, savam­ment orches­tré par les maîtres d’œuvre du grand Complot mon­dial, pré­voit :

• d’a­bord une pan­dé­mie, puis

• un vac­cin miracle, que l’on fera payer par ceux-là mêmes qui se feront piquer, puis

• un passe vac­ci­nal obli­ga­toire pour tous, puis

• un passe numé­rique obli­ga­toire pour tous.

Mais cela ne se déroule pas comme pré­vu par Schwab & Cie :

• la pan­dé­mie n’en est pas une, et n’a pas fait plus de morts qu’une grippe sai­son­nière,

• le vac­cin n’en est pas un et il fait plus de vic­times qu’il ne gué­rit,

• les gens ne se sont pas pré­ci­pi­tés pour se faire injec­ter cette potion pour le moins inquié­tante ; il a fal­lu des contraintes ignobles pour les obli­ger à le faire, notam­ment les infir­mières — une honte qui res­te­ra dans l’Histoire de la Macronie — et notre pétu­lant Estrosi ne vou­lant pas être en reste, a osé pro­po­ser, mais en vain, de sucrer les allo­ca­tions chô­mage,

• le passe numé­rique prend du retard sur le calendrier.

Rien n’y fait : les Français ne veulent pas de passe sanitaire ou numérique

En déses­poir de cause, nos diri­geants retors et per­vers, enne­mis du Peuple, ont lan­cé une nou­velle pan­dé­mie : la variole du singe. C’était tel­le­ment gro­tesque que cette mani­pu­la­tion a tout de suite été révé­lée et que tout le monde a pris cela pour un gag.

Mais Klaus Schwab est obstiné. Il veut son Grand Reset.

Il a donc tan­cé ses man­da­taires euro­péens lors du der­nier Forum Économique, fin mai à Davos.