Les Complotistes en Marche

Communiqué de presse

Le 28/​06/​2022

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous annon­cer la créa­tion du Parti Complotiste Français (PCF) à la date du 22 février 2022 quant à l’enregistrement des sta­tuts en pré­fec­ture. Nous dévoi­lons à la presse notre ins­ti­tu­tion au moment où l’essentiel des modules de notre site inter­net est désor­mais mis en place par l’un de nos adhérents.

Notre objet est, confor­mé­ment à nos sta­tuts, de réta­blir la Souveraineté et l’Indépendance du peuple fran­çais tant sur ses poli­tiques publiques que sur sa repré­sen­ta­tion natio­nale. Il va de soi que nous nous enga­geons donc à quit­ter l’UE, l’euro et l’OTAN si nous devions être en capa­ci­té un jour de gou­ver­ner la France. Nous pen­sons cepen­dant que le préa­lable à de telles réformes consti­tu­tion­nelles réha­bi­li­tant notre doit à l’autodétermination, sup­pose d’évincer les traîtres qui se sont acca­pa­rés l’ensemble de notre appa­reil d’État, depuis l’Élysée jusqu’au Parlement, mais aus­si des ins­ti­tu­tions-clés comme le Conseil consti­tu­tion­nel ou le Conseil d’État.

Vous note­rez que nous sou­hai­tons faire un pied de nez à l’ensemble de notre oli­gar­chie, qu’elle soit poli­tique ou média­tique, en nous réap­pro­priant son « nar­ra­tif » visant à dis­cré­di­ter toutes les oppo­si­tions radi­cales de ce pays, en qua­li­fiant ces der­nières de « com­plo­tistes ». La psy­chia­tri­sa­tion des opi­nions poli­tiques étant le propre des États tota­li­taires, il nous paraît urgent de dis­cré­di­ter ce mot visant à lais­ser pen­ser que s’opposer à l’UE, l’euro, l’OTAN ou encore le capi­ta­lisme de conni­vence, cor­res­pon­drait à une forme de para­noïa. Nous ren­voyons les habi­tuels pro­mo­teurs de ce mot à leur propre part de com­plo­tisme, puisqu’à les entendre, la majo­ri­té des Français (qui sont oppo­sés à Emmanuel Macron et dégou­tés de façon géné­rale de la poli­tique

ain­si que du trai­te­ment média­tique de cette der­nière (enquêtes du Cevipof à l’appui de nos dires) à leur propre part de paranoïa.

Le Parti Complotiste Français a voca­tion à pous­ser les Français à s’insurger paci­fi­que­ment, léga­le­ment mais fer­me­ment et réso­lu­ment contre notre oli­gar­chie jusqu’à conduire celle-ci à son ren­ver­se­ment. En tant qu’acti­viste de longue date, Gilet Jaune de la pre­mière heure et auteur de l’essai le plus com­plet exis­tant sur le droit de résis­tance à l’oppression, il va de soi que l’entité ain­si créée n’a pas voca­tion à se lier à des par­tis d’opposition mar­ke­ting, mais bien à se battre aux côtés de ceux qui aspirent réel­le­ment à la recou­vrance de notre sou­ve­rai­ne­té et l’établissement de la démo­cra­tie en France.

Nous sou­hai­tons faire décou­vrir à votre audi­toire ou votre lec­to­rat les rai­sons d’être de notre par­ti et vous sau­rions gré de bien vou­loir nous accor­der quelques lignes ou un peu de temps d’antenne à ces fins. Je suis dis­po­sé à répondre à toutes vos ques­tions tout en vous enga­geant au préa­lable à lire mon essai Révolte ! (Ka’Éditions), ce qui vous per­met­tra de mieux appré­hen­der à la fois la rigueur que nous comp­tons mettre en œuvre dans nos ana­lyses et pro­po­si­tions poli­tiques, mais aus­si l’aspect plus révo­lu­tion­naire qui est à la source de mon tra­vail militant.

Bien cor­dia­le­ment,

Sylvain Baron

Président du Parti Complotiste Français



Parti Complotiste Français

87 allée des bocages

77360 Vaires-sur-Marne

contact@le-pcf.fr