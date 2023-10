Le drapeau ukrainien commence à disparaître des frontons des mairies

Effectivement, peu à peu et en toute dis­cré­tions, ces ban­nières sont abais­sées car elles ne valo­risent guère les maires qui les ont arbo­rées par complaisance.

Mais à Vienne, le maire veut que cela se sache !

Se pré­va­loir des valeurs occi­den­tales, glup ! les­quelles ! il ne peut par­ta­ger la vision d’un régime à l’origine d’un net­toyage eth­nique au Haut-Karabagh.

• Notre maire n’a pas vu le net­toyage eth­nique qui a fait plus de 15 000 morts dans le Donbass depuis 2014. Il ne le savait pas vu lors­qu’il a his­sé le dra­peau ukrai­nien. Dommage qu’il ne lise pas Nice Provence Info !

• Il n’a pas vu non plus les insignes nazis omni­pré­sents dans l’ar­mée ukrai­nienne.

• Il n’a pas réagi lorsque le par­le­ment cana­dien a accor­dé une una­nime ova­tion à Jaroslav Hunka, 95 ans, ancien SS ukrai­nien sur­vi­vant de la Division Galicie, char­gée des mas­sacres de juifs et de Polonais en Ukraine(3).

C’est le net­toyage eth­nique au Haut-Karabagh qui déclenche sa tar­dive prise de conscience. Ne nous plai­gnons pas : mieux vaut tard que jamais.

Nous atten­dons à pré­sent la réac­tion des autres maires encore plus lents à la détente.