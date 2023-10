Éric Ciotti, le matamore

Matamore : [Dictionnaire] Personnage de la comé­die espa­gnole qui se vante à tout pro­pos de ses exploits guer­riers contre les Maures et que l’on repré­sente géné­ra­le­ment en uni­forme cha­mar­ré au geste large et au verbe haut. Par suite faux brave, van­tard plus cou­ra­geux en paroles qu’en actes.

(notre illus­tra­tion ci-dessus)