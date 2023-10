Covid 19 : rappels avant la prochaine dose avec Claude Janvier et Philippe Aimar

Claude Janvier est écri­vain, polé­miste, co-auteur du best-sel­ler « Le virus et le Président », de « Covid-19 Le bilan en 40 ques­tions » et plus récem­ment auteur de « Les démas­qués. Qui dirige réel­le­ment le monde ».

Philippe Aimar est jour­na­liste, grand repor­ter, cor­res­pon­dant à l’international. Il a publié « Enquête sur un virus » et « Les dos­siers dan­ge­reux », deux ouvrages qui mettent la lumière sur les mani­pu­la­tions, les morts sus­pectes, la pro­pa­gande de guerre et bien d’autres dérives auto­ri­taires qui ont sub­ju­gué toute une par­tie de la planète.