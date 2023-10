Si vous n’êtes pas d’accord, c’est que vous êtes d’«extrême droite »

Objet : [SUD] Éducation à la sexua­li­té : fic­tion et réa­li­té

Cher.es col­lègues,

Certain.es d’entre vous ont été interpellé.es par des parents d’é­lèves inquiets suite à la polé­mique lan­cée par l’extrême droite en France et en Belgique contre l’é­du­ca­tion à la vie affec­tive et sexuelle à l’é­cole. Cette cam­pagne est nour­rie par des men­songes et la dif­fu­sion de fake news qui déforment com­plè­te­ment la réalité.

Sous l’im­pul­sion des groupes de « Parents vigi­lants », por­tés par les partisan.es d’Éric Zemmour, c’est une véri­table cam­pagne de dés­in­for­ma­tion et de pres­sion qui s’in­ten­si­fie depuis la ren­trée, avec en ligne de mire les élec­tions des représentant.es de parents d’é­lèves qui ont lieu cette semaine. Si vous êtes confronté.e à l’extrême droite dans le cadre de votre tra­vail, contac­tez le syn­di­cat SUD édu­ca­tion de votre département.

SUD édu­ca­tion défend avec force la néces­si­té d’une édu­ca­tion à la vie affec­tive et sexuelle de l’é­cole à l’u­ni­ver­si­té, notam­ment pour par­ler de sujets aus­si impor­tants que le consen­te­ment, le res­pect de la diver­si­té des orien­ta­tions amou­reuses ou la pré­ven­tion des vio­lences sexuelles et sexistes. SUD édu­ca­tion a inter­pel­lé le Ministre de l’Éducation natio­nale afin qu’il se tienne aux côtés des per­son­nels contre l’of­fen­sive réac­tion­naire qui vise cet ensei­gne­ment qui souffre déjà de ne pas être assez mis en place et de ne faire l’ob­jet d’au­cune formation.

En juin 2023 avait été annon­cé un « plan de for­ma­tion ambi­tieux » sur l’é­du­ca­tion à la sexua­li­té pour l’an­née sco­laire 2023.2024. Ce plan de for­ma­tion est cen­sé per­mettre de sen­si­bi­li­ser tous les per­son­nels, de for­mer de manière plus appro­fon­die les per­son­nels en charge des séances et de for­mer spé­ci­fi­que­ment des conseillers pédagogiques.