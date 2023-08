La propagande de guerre sans aucune retenue

Notre experte paten­tée par l’o­li­gar­chie annonce tout de go : « Négocier avec les Russes est impen­sable ». Alors on négo­cie avec qui ? Cette asser­tion bru­tale et bel­li­ciste est un appel à la guerre per­pé­tuelle ou à la capi­tu­la­tion totale de l’Ukraine.

Rappelons que :

• Les accords de Minsk sont l’a­bou­tis­se­ment de négo­cia­tions entre l’Ukraine et la Russie, par­rai­nés par l’Europe de Bruxelles.

• Dès le départ, c’est-à-dire lors même des négo­cia­tions, l’Europe — repré­sen­tante des inté­rêts amé­ri­cains — avait en tête que ces accords ne seraient pas res­pec­tés par Kiev et qu’ils n’a­vait pour but que de gagner du temps pour armer l’Ukraine (dixit Angela Merkel et François Hollande, cosi­gna­taires de ces accords).

• À par­tir de 2014 la Russie n’a ces­sé d’a­ler­ter l’ONU sur le non-res­pect de ces accords.

• Pire le régime put­schiste de Kiev enta­mait un géno­cide dans le Donbass avec l’ap­pui de milices ban­de­ristes qui com­met­taient les pires exac­tions et pra­ti­quaient la tor­ture à grande échelle(3).

Et ce n’est pas tout !

• Un mois après le démar­rage de l’o­pé­ra­tion spé­ciale, des négo­cia­tions furent enga­gées entre Kiev et Moscou car Kiev en voyait bien l’is­sue. Ce sont les Américains qui ont fait capo­ter ces pour­pa­lers. Les Américains vou­laient cet affron­te­ment par proxy avec la Russie. Ils ne s’en cachent pas : c’est tout bénef pour eux.

À la ques­tion de Nice-Matin : Le peuple ukrai­nien soutient—il donc tou­jours le pré­sident Zelensky qui a réaffir­mé que tous les ter­ri­toires occu­pés seront libé­rés ? Voici ce que répond notre Diafoirus au fémi­nin :

CDC : En réa­li­té, c’est Volodymyr Zelensky qui s’a­ligne sur ce que veut sa popu­la­tion, et non l’in­verse.

Le put­schiste marion­nette de la CIA qui écoute son peuple ! Ça il fal­lait oser le dire.

CDC : Les Ukrainiens ne com­pren­draient pas qu’on aban­donne des ter­ri­toires alors que depuis 9 ans — car pour eux la guerre a com­men­cé en 2014 avec l’an­nexion de la Crimée par les Russes — ils ont fait d’énormes sacrifices.

Mettez vous d’ac­cord : cette guerre a t‑elle com­men­cé en 2014 ou en février 2022 ?

La Crimée a tou­jours fait par­tie de la Russie(4). Elle ne fut rat­ta­chée à l’Ukraine qu’en 1954. Puis la Crimée a réin­té­gré la Russie à la suite d’un réfé­ren­dum. Madame Christine Dugoin-Clément recon­naît le régime put­schiste de Kiev mais ne recon­naît pas l’ex­pres­sion popu­laire des Criméens. Ceux-ci sont russes, parlent russe et ne vou­dront jamais rede­ve­nir ukrai­niens. Même l’OTAN le recon­naît. Mais pas notre égé­rie vat-t-en-guerre.

CDC : Cela revien­drait à dire que tous ces morts, tous ces bles­sés l’ont été en vain.

Bin oui ! La faute à qui ?