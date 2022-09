Guerre en Ukraine : la propagande jusqu’à la nausée

N’en jetez plus ! La cour est pleine !

La pro­pa­gande anti-Poutine et pro-Zelinsky nous enva­hit de toutes parts. La pré­si­dente non élue de la com­mis­sion euro­péenne, Ursula von der Leyen, la grande amie du patron de Pfizer,

donne le ton en s’ha­billant doré­na­vant des cou­leurs ukrai­niennes (notre illus­tra­tion à la une). Le ruban jaune et bleu qu’elle arbore — de sur­croît — à la bou­ton­nière est déjà un must chez les col­la­bo­ra­teurs du mon­dia­lisme. La Police de la Pensée est à l’œuvre et la presse lui emboîte le pas afin de conti­nuer à béné­fi­cier des sub­ven­tions publiques.

La presse affiche ostensiblement son parti pris :

Sur l’é­di­tion papier de Nice-Matin, le nom « nice-matin » fut impri­mé pen­dant quelque temps en bichro­mie, bleu et jaune (voir ci-des­sous édi­tion de février 2022). Le site inter­net nicematin.com affiche tou­jours le dra­peau ukrainien :

Est-ce une condi­tion pour béné­fi­cier des sub­ven­tions de l’État ?

Les bombes média­tiques tombent tous les jours sur nos têtes : 22 sep­tembre 2022 Jusqu’où ira le méchant Poutine ? Appuiera t‑il sur le bou­ton nucléaire comme Nice-Matin l’an­non­çait déjà le 28 février 2022 ? En fait c’est la Première ministre bri­tan­nique qui menace d’ap­puyer sur le bou­ton nucléaire :

Dans son édi­tion du 22 sep­tembre tou­jours, le très bon cari­ca­tu­riste Deligne cède à la pres­sion avec un des­sin ridi­cule qu’il a dû com­mettre sous la pression :

Pour infor­ma­tion, selon le minis­tère russe de la Défense :

PERTES UKRAINIENNES DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE : Au cours des 3 der­nières semaines, plus de 7 000 com­bat­tants ukrai­niens, 970 pièces d’é­qui­pe­ment, dont 208 chars/​blindés, ont été détruits lors de l’o­pé­ra­tion spéciale.

Le cari­ca­tu­riste Deligne eût été mieux ins­pi­ré en sor­tant de la ligne conve­nue de la Bien Pensance et en repré­sen­tant Zelinsky à poil sur un char ren­ver­sé avec une croix gammée.

Aujourd’hui, same­di 24 sep­tembre, la presse nous montre un Zelinsky mar­tial, très éloi­gné du musi­cien qui jouait du pia­no debout, tout nu et sans les mains,

et qui a été pla­cé au Pouvoir à Kiev à la suite d’un coup d’État fomen­té par la CIA… qui ne s’en cache même pas. Voici donc Zelinsky habillé doré­na­vant en chef de guerre qui s’é­tale sur 7 pages :

Imaginez seule­ment que ce soit Poutine qui dise cela : « Seule la force peut payer ». Mais comme cela vient du « gen­til Zelinsky », c’est bien. Il est vrai que Zelinsky a fait preuve de force en mas­sa­crant (15 000 morts) et en tor­tu­rant (lire Tortures dans le Donbass : « ils » savent depuis 2016 du 31 août 2022) son propre peuple par des milices se reven­di­quant de la doc­trine nazie. Le Pouvoir ukrai­nien a bafoué pen­dant 8 ans « en force » les accords de Minsk, co-signés par la France et l’Allemagne, alors que l’OTAN for­mait et finan­çait l’ar­mée ukrai­nienne, et notam­ment les milices de la mort dans le Donbass.

« Un men­songe répé­té mille fois se trans­forme en véri­té » (attri­bué à Joseph Goebbels). Pas si sûr. Et pas tou­jours. « Nous sommes en guerre » dit lui même le Président de la République qui est effec­ti­ve­ment en guerre contre son peuple. Nous sommes aus­si en guerre contre les mots. Les Français de plus en plus aver­tis, de plus en plus éveillés, prennent conscience de la pres­sion média­tique qui les mène là où ils ne veulent pas aller. Par exemple à une guerre contre la Russie.

Georges Gourdin