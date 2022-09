Attali n’entend pas les cris sourds du pays qu’on enchaîne

Dans une vidéo effa­rante, Attali nous décrit — avec son outre­cui­dance ata­vique — le Nouvel Ordre Mondial vers lequel se dirige inexo­ra­ble­ment l’hu­ma­ni­té : « Il est évident que cela se ter­mi­ne­ra un jour par, qui met­tra en place des règles, qui domi­ne­ra le sys­tème finan­cier [ … ] Il y aura cinq à six mil­liards de nomades de misère qui seront obli­gés de bou­ger de la cam­pagne à la ville, d’une ville à l’autre. »

Pour le pro­phète du Nouvel Ordre Mondial, la popu­la­tion mon­diale se répar­ti­ra bien­tôt en trois caté­go­ries :

1- une mino­ri­té de nomades de luxe, riches et libres, au nombre d’en­vi­ron 100 mil­lions, soit 2 % de la popu­la­tion mondiale,

2- une immense majo­ri­té de nomades néces­si­teux, indi­gents et esclaves, au nombre d’en­vi­ron 5 milliards,

et au milieu :

3- les couillons.

Oui, mais…

… obnu­bi­lé par sa vision pyra­mi­dale du monde, Jacques Attali ne par­vient pas à mas­quer qu’il ne sait comp­ter que jus­qu’à 3.

Où vous situez vous dans cette struc­ture mondiale ?

Attali ne voit pas la quatrième catégorie, celle des Résistants

Il n’en­tend pas les cris sourds du pays qu’on enchaîne. Comme il ne voit pas les nuées de Gilets Jaunes sur nos plaines. Une qua­trième caté­go­rie émerge inexo­ra­ble­ment mal­gré une répres­sion féroce du Pouvoir, mal­gré des mani­pu­la­tions et les ostra­cismes per­ma­nents. Cette qua­trième caté­go­rie est cette part de l’hu­ma­ni­té qui refuse l’es­cla­vage annon­cé. Cette part de l’hu­ma­ni­té qui ne veut pas mou­rir : Gilets Jaunes, anti-pass et anti-vax, Mamans Louves, réseau Solaris, et bien d’autres, sont à la pointe de la Résistance qui se struc­ture et s’am­pli­fie de jour en jour(2).

L’avenir de l’hu­ma­ni­té est là, dans ce « qua­trième tiers » que ne PEUVENT pas voir Attali et ses aco­lytes avec leur inhu­ma­ni­té froide et rep­ti­lienne. Assis sur leur tas d’or, trop sûrs d’eux et inca­pables du moindre sen­ti­ment, l’o­li­gar­chie finan­cière se dévoile et les plus éveillés y voient l’en­fer sur Terre. Le Nouvel Ordre Mondial n’ad­vien­dra pas car ses pro­mo­teurs ne voient les Hommes que comme des machines. Mais c’est tout le contraire ! L’Homme est avant tout Amour.

Attali, votre Nouvel Ordre Mondial, il est foutu !

Philippe Guillemant l’ap­pelle le « fou­tur »(3).

« C’est nous qui bri­sons les bar­reaux des pri­sons pour nos frères ! »

Georges Gourdin