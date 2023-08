Michel Maffesoli : Le Temps des Peurs

Pandémie, crise cli­ma­tique, infla­tion… Les élites au pou­voir, arc-bou­tées sur les anciennes valeurs, ne cessent d’ins­tru­men­ta­li­ser les dan­gers et les menaces afin de contraindre les com­por­te­ments indi­vi­duels et de res­treindre les rela­tions sociales.

Jouant sur la peur arché­ty­pale, la caste domi­nante mul­ti­plie les pro­cé­dés de contrôle et d’as­ser­vis­se­ment : injonc­tions auto­ri­ta­ristes, sur­veillances crois­santes, théâ­tra­li­sa­tions cari­ca­tu­rales… Tous les moyens sont bons pour abou­tir à la sou­mis­sion géné­ra­li­sée et à l’a­néan­tis­se­ment de la pen­sée. Mais les divers mou­ve­ments de rébel­lion du peuple, qui refuse cette idéo­lo­gie mor­ti­fère, viennent mettre à mal la logique de domi­na­tion et conduisent à un retour de la Tradition.

Un essai capi­tal pour com­prendre les clefs de la renais­sance post­mo­derne en cours.